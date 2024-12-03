В Омске открылись бесплатные классы по косморобототехнике при поддержке ОНПЗ

Posted 3 декабря, 09:00
Published 3 декабря, 09:00
Modified 3 декабря, 09:11
Updated 3 декабря, 09:11
В Омске начали работать бесплатные классы по косморобототехнике, которые поддержал ОНПЗ. В Центре дополнительного образования дети от 6 до 12 лет смогут освоить основы программирования в игровой форме с помощью специальных конструкторов. Образовательная программа разработана по методике Роскомоса и называется «Инженеры будущего».
С поддержкой Омского НПЗ были приобретены необходимые наборы для занятий и отремонтированы помещения. В классы входят как теоретические уроки по физике и математике, так и практические занятия, на которых дети создают макеты аэродромов, лунных станций и роботов.
«Благодаря проектам, реализуемым при поддержке ОНПЗ в образовательных учреждениях, юным омичам предоставляется уникальный шанс проявить себя в самых разных направлениях. В результате молодежь приобретает базовые навыки, которые им пригодятся в жизни», — сообщает заместитель мэра города Омска Инна Елецкая.
В Омске уже открыты три класса для юных инженеров-робототехников в филиалах Центра технического творчества «Мечта»:
Занятия развивают инженерные навыки детей и помогают им лучше понять, в каком направлении развивать свои таланты в будущем. Образование подрастающего поколения и создание условий для их развития важны для города, а также для подготовки будущих технических специалистов региона.
«Цель современной системы образования — дать ребенку не только базу знаний, но и выявить его таланты и создать возможности их развития. А для этого необходимо системно оснащать школы и учреждения дополнительного образования соответствующей инфраструктурой», — прокомментировал первый заместитель министра образования Омской области Анатолий Полынский.
По словам генерального директора Омского НПЗ Олега Белявского, проект был реализован благодаря программе социальных инвестиций «Родные города». При поддержке ОНПЗ осуществлены сотни социальных инициатив, и за каждой стоят неравнодушные к своему городу жители.