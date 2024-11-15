Все делается «молча». Стали известны омские компании, избегающие публичности

Хотя, не обошлось и без исключений — на наш запрос ответили представители «Россети Сибирь». Нам удалось получить их официальный ответ, что очень радует, но каких-либо возможностей для наращивания усилий во благо омичей у них практически нет: дополнительная выручка в условиях макроэкономической ситуации идет на поддержание стабильности электросетевого хозяйства, но раньше эти деньги направляли и на социальные проекты. Теперь из них осталось только поддержка волонтеров из числа сотрудников предприятия, но это тоже важное начинание.