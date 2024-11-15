Все делается «молча». Стали известны омские компании, избегающие публичности

Posted 15 ноября, 03:00
Published 15 ноября, 03:00
Modified 15 ноября, 03:00
Updated 15 ноября, 03:00
За время работы над проектом «Заботливый Омск» мы с удивлением обнаружили, что не каждая омская компания готова делиться сведениями о том, что как она влияет на свой родной город. Причем, речь идет не о каких-либо негативных проявлениях деятельности — нас в первую очередь интересовала политика социальных инвестиций. И это очень печально.
Однако не уделить внимание этим компаниям тоже нельзя — мы пытались с ними связаться, но наши запросы так и остались без ответа. Причем, в эту группу вошли как достаточно крупные компании федерального масштаба, так и местные и очень известные предприятия.
Среди перечисленных можно выделить, например, «Альфа банк» — четвертая в России по размеру капитала банковская организация, управляемая «Альфа Групп». И, как у любой другой банковской организации у них наверняка есть свои программы заботы о людях в регионах деятельности — в том числе и Омске, но узнать подробнее о них не вышло — ответственные маркетологи «красного банка» предпочли промолчать.
Есть в этом списке и компании с мировым именем — например, AB InBev Efes — это один из крупнейших производителей напитков в мире. И стоит сказать, у этой компании есть по-настоящему амбициозные проекты, воплощенные в жизнь: в Мексике, например, они полностью перешли на возобновляемые источники энергии. Но про омский завод можно только сказать, что это один из крупнейших налогоплательщиков региона — другой информации нам не предоставили.
Без ответа остались и наши запросы к другим всероссийским предприятиям: например, «Первая грузовая компания» — крупнейший оператор железнодорожной логистики. Эта компания появилась в 2007 году и с тех пор стремится стать первой и в бизнесе. Сейчас ее возглавляет Олег Романов — его назначение состоялось совсем недавно.
Но особенно огорчает факт того, что нам не удалось поговорить с представителями ключевых омских предприятий — например, заводом «Омсктехуглерод», принадлежащем «Омск Карбон Групп», или компанией «Сибгазстройдеталь», обеспечивающей надежными трубопроводами предприятия нефте- и газоперерабатывающей отрасли по всей стране. Сейчас руководство этой компанией осуществляет Евгений Кравченко.
Кроме того, наши вопросы оставили без внимания и некоторые строительные компании, ведущие активную работу в Омске: девелопер «Брусника», вышедший на омский рынок из Екатеринбурга и ведущий стройку «Кварталов Драверта» на Левобережье. Однако можно отметить их планы на благоустройство променада на бульваре Архитекторов и обустройство сквера рядом со своим ЖК в будущем — тоже ведь вклад.
Стратегию молчания избрал и крупнейший в регионе застройщик «Эталон», аффилированный с АФК Системой Владимира Евтушенкова. Представители «Эталона» планировали благоустройство парка 300-летия Омска, однако оно так и осталось декларацией. Хотя «Эталон» и «Брусника» уже заявили о строительстве школ в Кировском округе. Что совпало с принятым в Законодательном собрании пакете поправок в законы о налоговых льготах для компаний, которые строят социальные объекты в рамках государственно-частного партнерства.
И кроме того, в «списке тишины» оказался и омский застройщик «Стройбетон» — компания, которой удалось наладить собственное производство необходимых строительных конструкций, а также ввести в эксплуатацию порядка 26 тысяч квартир. Увы, кроме этих «коммерческих данных» больше добавить нечего — информация о социальных начинаниях компании так и осталась под завесой тайны.
Хотя, не обошлось и без исключений — на наш запрос ответили представители «Россети Сибирь». Нам удалось получить их официальный ответ, что очень радует, но каких-либо возможностей для наращивания усилий во благо омичей у них практически нет: дополнительная выручка в условиях макроэкономической ситуации идет на поддержание стабильности электросетевого хозяйства, но раньше эти деньги направляли и на социальные проекты. Теперь из них осталось только поддержка волонтеров из числа сотрудников предприятия, но это тоже важное начинание.
Но есть и позитивные моменты — большинство компаний все же заинтересовано в освещении своих действий, направленных на улучшение жизни в Омске: это могут быть и крупные федеральные программы, реализуемые по всей стране, и точечное реагирование на местные проблемы — каждый старается сделать наш город лучше исходя из собственных возможностей. И мы постарались учесть каждое доброе дело, перенеся его на страницы нашего «атласа добрых дел» — познакомиться с ним можно уже сейчас.