Омские школьники приняли участие в творческой акции в «Птичьей гавани»

В мероприятии участвовали учащиеся школ с первого по девятый классы: с помощью сотрудников природного парка ребята не только освоили авторскую технику декупажа на древесных спилах и работу с природным сырьем для творчества, но и подробнее познакомились с самой «Птичьей гаванью» — особый интерес школьников привлекла местная орнитофауна и ее краснокнижные представители.