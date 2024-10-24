Омские школьники приняли участие в творческой акции в «Птичьей гавани»

Posted 24 октября, 06:03
Published 24 октября, 06:03
Modified 24 октября, 09:39
Updated 24 октября, 09:39
Необычная акция, проведенная сотрудниками «Газпромнефть — смазочные материалы» — часть масштабного проекта компании, направленного на экологическое просвещение омичей, реализуемого при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» от компании «Газпром нефть».
«Мы уделяем большое внимание образовательным, просветительским проектам, усиливая их прикладной характер. Стремимся вовлечь в наши мероприятия как можно больше участников самых разных возрастов, делая особый акцент на детях. Все эти инициативы помогают развивать осознанность в вопросах бережного отношения к природе, способствуют повышению общей экологической культуры», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
В мероприятии участвовали учащиеся школ с первого по девятый классы: с помощью сотрудников природного парка ребята не только освоили авторскую технику декупажа на древесных спилах и работу с природным сырьем для творчества, но и подробнее познакомились с самой «Птичьей гаванью» — особый интерес школьников привлекла местная орнитофауна и ее краснокнижные представители.
«Экологические уроки, мастер-классы, интерактивные мероприятия, которые мы организуем и проводим вместе с „Газпромнефть-СМ“, всегда создают хороший резонанс. Они дают возможность узнать о природе Омской области намного больше, чем из любого учебника. Воспитание в человеке активной позиции и личной ответственности за окружающую среду — небыстрый процесс, но такие проекты помогают сделать его максимально качественным и результативным», — рассказала Ирина Швидко, начальник отдела научно-исследовательской деятельности природного парка «Птичья гавань».
Творческая акция стала достойным продолжением целой серии образовательных мероприятий, проводимых в Омске в рамках эколого-просветительского компании «Газпромнефть-СМ». Ранее, при поддержке Омского завода смазочных материалов, был издан первый во всей Омской области справочник, систематизировавший всю информацию о птицах, обитающих в природном парке.
Для широкого же круга любителей омской природы компания «Газпромнефть-СМ» запустила цифровой интерактивный онлайн-путеводитель «Узнай редкую птицу», вобравший в себя все самые интересные факты о каждом виде орнитофауны в Омской области, а волонтеры из числа сотрудников компании регулярно организуют интерактивные экскурсии для омичей — на них познакомиться с птицами можно в естественной среде, при помощи биноклей.