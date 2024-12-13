«Газпромнефть-СМ» выпустила просветительский мультимедийный проект о джазе

Спецпроект посвящен истории, уникальности и влиянию музыкального направления на эмоциональное состояние, интеллектуальные способности и развитие креативного мышления у артистов и слушателей. Музыканты поделились своими историями знакомства с джазом, развеяли мифы о нем и дали советы тем, кто только желает познакомиться с миром джаза.