«Газпромнефть-СМ» выпустила просветительский мультимедийный проект о джазе

Posted 13 декабря, 07:00
Published 13 декабря, 07:00
Modified 13 декабря, 07:00
Updated 13 декабря, 07:00
«Газпромнефть — смазочные материалы» совместно с Союзом композиторов Евразии и РИАМО стали создателями мультимедийного проекта о джазе. Герои этого спецпроекта — участники первого джазового фестиваля во Фрязине. Он состоялся в Детской школе искусств наукограда. Реконструкцию концертной площадки в ДШИ провели при поддержке «Газпромнефть-СМ».
Спецпроект посвящен истории, уникальности и влиянию музыкального направления на эмоциональное состояние, интеллектуальные способности и развитие креативного мышления у артистов и слушателей. Музыканты поделились своими историями знакомства с джазом, развеяли мифы о нем и дали советы тем, кто только желает познакомиться с миром джаза.
«Музыка пробуждает самые прекрасные чувства и учит замечать красоту вокруг. Проекты, направленные на популяризацию этого вида искусства, вносят значительный вклад в формирование правильных ценностей и взглядов у молодого поколения. Если говорить про джаз, к этому добавляется еще и просветительская функция, так как вокруг музыкального направления все еще много предрассудков и заблуждений», — считает народный артист России, член Совета Союза композиторов России Рашид Калимуллин.
В первом джазовом фестивале-конкурсе во Фрязине поучаствовали более 100 артистов от 7 до 21 года.
«Газпромнефть-СМ» системно реализует культурно-просветительские проекты, считая, это направление одним из самых перспективных. Интерес к искусству и творчеству позитивно влияет на многие аспекты становления личности — расширяет кругозор, помогает развивать креативность, эмоциональный интеллект и нравственную осознанность. Мы хотим, чтобы молодое поколение обладало такими созидательными качествами, поэтому создаем благоприятную среду для их формирования», — отметил гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.
Среди организаторов мероприятия — «Газпромнефть-СМ», Союз композиторов Евразии и администрация наукограда. А реализовали фестиваль в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».