Таре 430 лет: как горожане отметили юбилей

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В честь дня рождения Тары было подготовлено яркое и увлекательное мероприятие под названием «Королева спорта — Тара-2024». Гостей ждали авиашоу, концерты и театрализованные представления.
В Пушкинском сквере состоялся «Марафон дворовых игр», который организовала Тарская центральная районная библиотека. В спортивно-игровой программе приняли участие десятки детей. Все они получили в подарок спортивно-книжные рюкзаки.
В городе на Юбилейной площади прошел фестиваль «Тарская мозаика». Там участники обучались урало-сибирской росписи под руководством авторов проекта «Экологическая мастерская „Горница“. В результате были созданы праздничные сувениры, которые отражают культуру и историю родного города.
Праздник продолжился на арт-газоне возле Детской школы искусств. Организаторы проекта «Школа печатной графики „Эстамп“» провели занятия по созданию открыток на открытом воздухе. Участники могли попробовать себя в разных техниках, таких как монотипия (печать масляной картинки под давлением на офортном станке) и граттаж (процарапывание пером).
Ежегодно в Таре проходит грантовый конкурс «Родные города», который поддерживает компания «Газпромнефть-Восток». В этом году компания предоставила четыре гранта на социальные инициативы жителей города.
«Преимущество небольшого города в том, что местные жители могут по-настоящему влиять на его жизнь. Социальные проекты, поддержанные „Газпром нефтью“, — это важный и ценный вклад в развитие событийной привлекательности нашего края. Мы рады, что выбранный фокус на яркую, творческую и интересную жизнь поддерживается как горожанами, так и крупным бизнесом. Вместе мы делаем Тару местом для творчества, созидания и самовыражения», — отметил Игорь Горбановский, глава Тарского городского поселения.
До конца 2024 года в Омске и Омской области при поддержке «Газпром нефти» будет реализовано 16 социальных проектов. Среди них самыми популярными оказались культурные и образовательные инициативы: мобильная арт-лаборатория, школа книжного блогера, выставки и лекции.
«Тара — один из древнейших и красивейших городов Сибири. Для нас очень важно, что инициативы жителей города, которые мы поддержали грантами, наполнили юбилейный праздник. Благодаря этому больше людей узнает об этих проектах и сможет принять в них участие», — подчеркнула Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Грантовый конкурс «Родные города» поддерживает инициативы местных сообществ в регионах «Газпром нефти». Каждый год сбор заявок проходит осенью в ЯНАО, ХМАО-Югре, Тюменской, Томской, Омской и Оренбургской областях. С 2013 года было реализовано около 1200 социальных проектов на гранты компании.
«Многие идеи местных жителей направлены на сохранение истории родного края и развитие активных досуговых форм. И тот факт, что социальные инициативы горожан стали визитной карточкой программы празднования дня города, лишь подтверждает необходимость дальнейшего активного вовлечения тарчан в жизнь родного края», — рассказал Иван Раздобудько, генеральный директор «Газпромнефть-Востока».
Напомним, что «Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», цель которой — улучшать жизнь людей и способствовать развитию регионов. Программа развивает системы культурных, спортивных, экологических и других проектов.