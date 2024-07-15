Таре 430 лет: как горожане отметили юбилей

Грантовый конкурс «Родные города» поддерживает инициативы местных сообществ в регионах «Газпром нефти». Каждый год сбор заявок проходит осенью в ЯНАО, ХМАО-Югре, Тюменской, Томской, Омской и Оренбургской областях. С 2013 года было реализовано около 1200 социальных проектов на гранты компании.