До 31 октября омичи могут подать заявки на грантовый конкурс ОНПЗ

С момента запуска конкурса в 2013 году было поддержано более 100 инициатив. Основной критерий отбора — это польза для общества и города в целом. Белявский подчеркнул, что, выступая партнерами программы социальных инвестиций «Родные города», они создают в регионе необходимую творческую среду для обмена опытом, знаниями и компетенциями. Реализованные проекты привлекают внимание и вдохновляют жителей Омска на воплощение своих идей в жизнь.