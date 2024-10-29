До 31 октября омичи могут подать заявки на грантовый конкурс ОНПЗ

Posted 29 октября, 10:00
Published 29 октября, 10:00
Modified 29 октября, 10:00
Updated 29 октября, 10:00
Программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть» завершает прием заявок на участие в грантовом конкурсе, направленном на поддержку социально значимых проектов. В этом конкурсе могут принять участие жители города, а также представители бюджетных учреждений и некоммерческих организаций. Победители получат финансовую поддержку от ОНПЗ для реализации своих идей в таких сферах, как культура, спорт, экология, образование и благоустройство.
Конкурс стартовал 16 сентября и будет проходить до 31 октября 2024 года. В течение этого времени компания предоставила участникам экспертную поддержку: были организованы обучающие мероприятия, на которых объяснялось, как правильно оформить заявку на финансирование и эффективно использовать полученные средства.
Документы на конкурс принимают через цифровую платформу «Родные города». После завершения приема заявок специальная комиссия выберет наиболее значимые проекты. Авторы лучших инициатив среди юридических лиц смогут получить до одного миллиона рублей, а среди физических лиц — до 300 тысяч рублей.
Заместитель мэра города Омска Инна Елецкая подчеркнула важность этой программы:
«Проекты программы социальных инвестиций „Родные города“ компании „Газпром нефть“ очень значимы, потому что реализуются на основе идей неравнодушных омичей. Благодаря поддержке Омского НПЗ, общественные инициативы становятся основой для улучшения качества жизни. Несомненно, что общими усилиями мы сможем сделать Омск еще более комфортным и привлекательным для жизни».
Гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский отметил, что компания ежегодно оказывает грантовую поддержку наиболее интересным проектам.
«Выступая партнерами программы социальных инвестиций „Родные города“, мы создаем в регионе необходимую творческую среду для обмена опытом, знаниями и компетенциями», — отмечает Олег Белявский.
С момента запуска конкурса в 2013 году было поддержано более 100 инициатив. Основной критерий отбора — это польза для общества и города в целом. Белявский подчеркнул, что, выступая партнерами программы социальных инвестиций «Родные города», они создают в регионе необходимую творческую среду для обмена опытом, знаниями и компетенциями. Реализованные проекты привлекают внимание и вдохновляют жителей Омска на воплощение своих идей в жизнь.