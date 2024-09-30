Волонтеры ОНПЗ вместе со студентами создали новый сквер у ОмГТУ

К слову, в рамках проекта «Зеленая среда», направленного на озеленение, а значит — и на улучшение жизни горожан, в Омске появилось не одно новое зеленое пространство: одной из последних локаций, где работали волонтеры ОНПЗ, была площадь Успенского кафедрального собора — там появилась целая роща сибирских абрикосов. А всего, с 2021 года, благодаря проекту «Зеленая среда» во всей Омской области было высажено больше 37 тысяч деревьев и кустарников.