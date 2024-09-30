Волонтеры ОНПЗ вместе со студентами создали новый сквер у ОмГТУ

Posted 30 сентября, 10:05
Published 30 сентября, 10:05
Modified 30 сентября, 10:05
Updated 30 сентября, 10:05
Новый сквер на территории университета появился в рамках проекта «Зеленая среда», входящего в программу социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Ранее пустующая территория у корпуса получила новое газонное покрытие, прогулочные дорожки и скамейки, а самое главное — больше тысячи различных декоративных растений: многолетние цветы, кустарники и декоративные злаковые культуры.
«Омский НПЗ уделяет большое внимание вопросам экологии. Волонтеры предприятия регулярно участвуют в субботниках, очистке берегов Иртыша от мусора и озеленении Омска. Каждое новое дерево — наш вклад в чистый воздух. Парки и скверы — важная часть городского пространства, где омичи смогут отдыхать. Благодаря компании „Газпром нефть“ в городе появилась еще одна современная зеленая зона. Новый сквер станет украшением городка Нефтяников», — рассказал Кирилл Морозов, заместитель генерального директора Омского НПЗ.
Это уже не первая локация, благоустроенная силами волонтеров «Газпром нефти»: так например, представители компании озеленили и обеспечили всем необходимым пространства у Омского государственного педагогического университета и Сибирской государственной автодорожной академии — многие сотрудники компании являются выпускниками этих учебных заведений.
«Вместе делать наш город лучше — это инициатива, на которую мы с коллегами охотно откликаемся. Благодаря проекту „Зеленая среда“ у Омского государственного технического университета появилось новое комфортное зеленое пространство. Символично, что сегодня сотрудники ОНПЗ высаживали деревья вместе со студентами-первокурсниками. Возможно, в будущем эти ребята продолжат волонтерскую деятельность уже в статусе сотрудников Омского НПЗ», — отметил Никита Синицин, машинист компрессорных установок Омского НПЗ, выпускник кафедры «Холодильная и компрессорная техника и технологии» ОмГТУ.
К слову, в рамках проекта «Зеленая среда», направленного на озеленение, а значит — и на улучшение жизни горожан, в Омске появилось не одно новое зеленое пространство: одной из последних локаций, где работали волонтеры ОНПЗ, была площадь Успенского кафедрального собора — там появилась целая роща сибирских абрикосов. А всего, с 2021 года, благодаря проекту «Зеленая среда» во всей Омской области было высажено больше 37 тысяч деревьев и кустарников.
«Для омичей „Город-сад“ — это образ родного города, который наши волонтёры вместе с неравнодушными жителями наполняют содержанием уже не первый сезон. Мы озеленяем и благоустраиваем места, где люди учатся, гуляют, ходят на свидания или наслаждаются искусством. Чтобы в повседневной жизни их окружала комфортная среда, которую им захочется оберегать и приумножать, самостоятельно или вместе с нами», — поделилась Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Отметим, что программа социальных инвестиций «Родные города» поддерживает не только экологические, но и культурные, образовательные и спортивные инициативы, а также обладает статусом партнера «Национальных проектов России».
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