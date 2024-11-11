Омск стал одним из городов-лидеров по объемам социальных инвестиций бизнеса

Исследователи подчеркивают, что одна компания при всем желании не может трансформировать городскую среду — для этого не хватит ресурсов. Алексей Фирсов приводит в качестве примера Екатеринбург, в развитии которого участвуют сразу несколько крупных предприятий: УГМК, РМК, ЧТПЗ, «Сима-ленд». Такой подход социологи называют наиболее эффективным.