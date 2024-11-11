Омск стал одним из городов-лидеров по объемам социальных инвестиций бизнеса

Posted 11 ноября, 08:55
Published 11 ноября, 08:55
Modified 11 ноября, 08:57
Updated 11 ноября, 08:57
Омск вошел в число городов-миллионников с высоким уровнем социальных инвестиций со стороны крупных промышленных производств. Об этом свидетельствует исследование, результаты которого опубликовало издание «РБК».
Специалисты центра социального проектирования «Платформа» при поддержке ВЭБ.РФ и Союза российских городов изучили влияние крупных промышленных предприятий на облик мегаполисов. Всего исследование охватило 12 городов — это Волгоград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Тюмень, Уфа, Челябинск.
Социологи выделили восемь стратегий — подходов бизнеса к социальным инвестициям, при этом одна компания может использовать сразу несколько вариантов. Согласно исследованию, в Омске ключевую роль сыграла компания «Газпром нефть». Также эксперты отметили нарастающую активность ГК «Титан» и застройщика «Брусника».
«Анализ экспертных данных показал, что вклад „Газпром нефти“ в развитие Омска выше, чем вклад других нефтяных предприятий в мегаполисы России», — отметил генеральный директор ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов.
В частности, «Газпром нефть» участвует в продвижении Омска через поддержку ХК «Авангард» и развитие хоккейной инфраструктуры — от детского до профессионального спорта. Это строительство в партнерстве с властями ледового стадиона «G-Drive Арена», академии «Авангард» и десятков хоккейных коробок во дворах.
Эксперты также отметили поддержку компанией школы единоборств Александра Шлеменко «Шторм», проекты с образовательными учреждениями «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», по которым готовят кадры для нефтеперерабатывающей отрасли, а также внимание компании к городской среде — с ее помощью был реконструирован Любинский проспект и сквер имени Дзержинского.
Исследователи подчеркивают, что одна компания при всем желании не может трансформировать городскую среду — для этого не хватит ресурсов. Алексей Фирсов приводит в качестве примера Екатеринбург, в развитии которого участвуют сразу несколько крупных предприятий: УГМК, РМК, ЧТПЗ, «Сима-ленд». Такой подход социологи называют наиболее эффективным.
Также Алексей Фирсов отметил, что если руководство Омской области выступит в роли дирижера, который координирует взаимодействие социальных инвесторов, это будет соответствовать интересам всех участников рынка.