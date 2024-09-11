«Газпромнефть-СМ» обеспечила скорую помощь омской ОДКБ необходимыми моторными маслами

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Updated Сегодня, 03:55
Высококачественные синтетические масла марок G-Energy F Synth и G-Profi призваны обеспечить высочайший уровень надежности работы двигателей каждой кареты скорой помощи, обслуживающей крупнейшее детское медучреждение Омской области.
«Транспорт скорой медицинской помощи — одно из самых важных звеньев цепи, по которой пациент начинает свой путь к выздоровлению. Компактные реанимации на колесах, которые помогают обеспечивать экстренную помощь по пути в больницу или даже на месте происшествия, обязаны быстро и без остановок доставить пациента в больницу. Поэтому так важно, чтобы моторы работали как слаженный часовой механизм: здоровье — самое ценное, что есть у каждого человека», — отметил Олег Горбунов, главный врач Областной детской клинической больницы:
Вся поставленная продукция разрабатывалась с учетом особенностей работы автомобилей скорой помощи — бензиновые и дизельные двигатели, от которых может зависеть судьба маленького пациента, работают в сложных и специфичных условиях: частые остановки, резкие повышения оборотов и быстрый запуск еще холодного двигателя. Объем предоставленных масел позволит обеспечить минимум год надежной работы механизмов.
«Масла „Газпромнефть-СМ“ обеспечивают защитой разнообразную технику, включая сложное многофункциональное оборудование, от которого зависит работа целого производства, и мощные грузовые автомобили с 65-литровыми моторами. Машины скорой помощи Областной детской клинической больницы хотя и оснащены обычными двигателями, относятся к особой категории: ведь их пассажиры — самые юные жители Омска. И для нас это большая ответственность и огромная честь — присоединиться к важнейшей миссии спасения жизней», — рассказал Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
К слову, сотрудничество «Газпромнефть-СМ» и ОДКБ длится уже десятилетие: в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», детская клиническая больница и предприятия «Газпромнефть — смазочные материалы» реализуют совместный проект «Самое дорогое — жизнь», направленный на поддержку пациентов детского отделения гематологии. Волонтеры проекта проводят для детей тематические мероприятия и стараются помочь их реабилитации, включая во времяпрепровождение пациентов передовые элементы арт-терапии.