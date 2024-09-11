«Газпромнефть-СМ» обеспечила скорую помощь омской ОДКБ необходимыми моторными маслами

Вся поставленная продукция разрабатывалась с учетом особенностей работы автомобилей скорой помощи — бензиновые и дизельные двигатели, от которых может зависеть судьба маленького пациента, работают в сложных и специфичных условиях: частые остановки, резкие повышения оборотов и быстрый запуск еще холодного двигателя. Объем предоставленных масел позволит обеспечить минимум год надежной работы механизмов.