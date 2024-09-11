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«Газпромнефть-СМ» обеспечила скорую помощь омской ОДКБ необходимыми моторными маслами

«Газпромнефть-СМ» обеспечила скорую помощь омской ОДКБ необходимыми моторными маслами

11 сентября 2024, 03:55
Фото: Дмитрий Лошкарев
«Газпромнефть — смазочные материалы» продолжает расширять сотрудничество с медучреждениями региона: омская областная детская клиническая больница получила крупную поставку синтетических моторных масел, предназначенных для надежной работы автопарка скорой помощи.

Высококачественные синтетические масла марок G-Energy F Synth и G-Profi призваны обеспечить высочайший уровень надежности работы двигателей каждой кареты скорой помощи, обслуживающей крупнейшее детское медучреждение Омской области.

«Транспорт скорой медицинской помощи — одно из самых важных звеньев цепи, по которой пациент начинает свой путь к выздоровлению. Компактные реанимации на колесах, которые помогают обеспечивать экстренную помощь по пути в больницу или даже на месте происшествия, обязаны быстро и без остановок доставить пациента в больницу. Поэтому так важно, чтобы моторы работали как слаженный часовой механизм: здоровье — самое ценное, что есть у каждого человека», — отметил Олег Горбунов, главный врач Областной детской клинической больницы:

Вся поставленная продукция разрабатывалась с учетом особенностей работы автомобилей скорой помощи — бензиновые и дизельные двигатели, от которых может зависеть судьба маленького пациента, работают в сложных и специфичных условиях: частые остановки, резкие повышения оборотов и быстрый запуск еще холодного двигателя. Объем предоставленных масел позволит обеспечить минимум год надежной работы механизмов.

«Масла „Газпромнефть-СМ“ обеспечивают защитой разнообразную технику, включая сложное многофункциональное оборудование, от которого зависит работа целого производства, и мощные грузовые автомобили с 65-литровыми моторами. Машины скорой помощи Областной детской клинической больницы хотя и оснащены обычными двигателями, относятся к особой категории: ведь их пассажиры — самые юные жители Омска. И для нас это большая ответственность и огромная честь — присоединиться к важнейшей миссии спасения жизней», — рассказал Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».

К слову, сотрудничество «Газпромнефть-СМ» и ОДКБ длится уже десятилетие: в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», детская клиническая больница и предприятия «Газпромнефть — смазочные материалы» реализуют совместный проект «Самое дорогое — жизнь», направленный на поддержку пациентов детского отделения гематологии. Волонтеры проекта проводят для детей тематические мероприятия и стараются помочь их реабилитации, включая во времяпрепровождение пациентов передовые элементы арт-терапии.

Сотрудник «Газпромнефть-СМ» удостоен звания лучшего работника Омска
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#Илья Скобин#Омская область#Здравоохранение#Скорая помощь#Больница#Проект#Сотрудничество#Новости#Реанимация#Пациенты#Автопарк#Газпромнефть-СМ#Медучреждения#Социальные инвестиции
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