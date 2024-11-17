Наследие Шелеста. Как омский мэр убедил бизнес ремонтировать школы

Ремонты школ — это именно то, с чем к омскому бизнесу обращается мэр Омска Сергей Шелест. Отремонтированные школы — это его наследие. В его списке меценатов 20 компаний или известных в Омске персон. Это минимум 20 отремонтированных школ. Такой подход, разумеется, нужно приветствовать.