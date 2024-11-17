Наследие Шелеста. Как омский мэр убедил бизнес ремонтировать школы

Posted 17 ноября, 03:00
Published 17 ноября, 03:00
Modified 17 ноября, 03:00
Updated 17 ноября, 03:00
В октябре на площадке ВЭБ.РФ эксперты обсуждали различные подходы к оценке вклада компаний в развитие городов-миллионников. Разбирая разные модели взаимодействия власти и бизнеса, эксперты сформулировали направление «бизнес как сервис администрации», когда муниципалитеты вовлекают предпринимателей в решение своих задач.
«Компании тоже готовы вкладываться в развитие территорий. У крупных корпораций уже давно есть проектные офисы, специальные люди, которые занимаются развитием территорий присутствия. Проблема в другом: власти хотят от них решения своих проблем, просят ремонты школ, закупку аппаратов МРТ и т. д. То есть обращается с проблемами, а не с идеями. А бизнес не хочет подменять собой региональные и муниципальные власти. „Мы готовы помогать! Но мы не хотим работать за муниципалитеты“. Нужно учиться работать с бизнесом» — отметила Наталья Тимакова, директор по развитию Школы управления «Сколково».
Ремонты школ — это именно то, с чем к омскому бизнесу обращается мэр Омска Сергей Шелест. Отремонтированные школы — это его наследие. В его списке меценатов 20 компаний или известных в Омске персон. Это минимум 20 отремонтированных школ. Такой подход, разумеется, нужно приветствовать.
Это серьезный результат, достигнутый усилиями достаточно известных компаний, таких как «Сибирский провиант» и ГК «Руском», а также строительных организаций «Стройтраст» и «Стройподряд».
Забота о школах — безусловный позитивный пример сотрудничества власти и бизнеса. Но одно дело, когда небольшой предприниматель берет шефство над целой школой. Другое, когда крупный холдинг в своих социальных инвестициях ограничивается ремонтом школы.
В какие еще сферы вкладывают ресурсы омский бизнес мы отразили на интерактивной карте проекта «Омск Заботливый». Мы постарались собрать все социальные инвестиции бизнеса в благополучие родного города.