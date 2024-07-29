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Омские библиотеки при поддержке ОНПЗ прививают детям любовь к чтению

Омские библиотеки при поддержке ОНПЗ прививают детям любовь к чтению

29 июля 2024, 01:50
Фото: Римма Злацовская
Омский НПЗ поддержал проект «Арт-лаборатория», созданный городскими библиотеками. Его задача — привить юным омичам любовь к чтению.

В рамках «Арт-лаборатории» школьники могут обсуждать прочитанные книги, воплощать их темы в своем творчестве и даже создать собственного литературного героя — в этом им окажут всю возможную помощь нейросети.

До конца текущего года в «Арт-лаборатории» запланировано 90 занятий для школьников в возрасте от 8 до 14 лет. К слову, занятия могут проходить и совсем недалеко от дома — ведь проект курсирует по библиотекам Советского административного округа.

«Поддержка образовательных проектов является одним из основных направлений программы социальных инвестиций „Родные города“. Создание подобных объектов, как мобильная арт-лаборатория, считается фундаментальным вкладом в развитие маленьких омичей и сыграет положительную роль в их будущем. А Омский НПЗ поддерживает такие проекты, оказывая финансовую, медийную и экспертную помощь», — отметил генеральный Омского НПЗ Олег Белявский.

Впервые идея «Арт-лаборатории» и ее цели — формирование у школьников навыков постоянного и осознанного чтения, — была представлена на грантовом конкурсе программы социальных инвестиций «Родные города»: авторам удалось получить поддержку Омского нефтеперерабатывающего завода. И теперь возможность создавать своих героев и погружаться в творчество по материалам книг есть у любого ребенка — достаточно просто записаться на занятие. У детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, приоритет в очереди на занятия.

«Мы видим, как еще один грантовый проект, реализованный благодаря идеям „Омских муниципальных библиотек“ и поддержке программы социальных инвестиций „Родные города“, служит на пользу городу и его юным жителям. Стоит отметить, библиотеки используют любые способы, чтобы привить детям любовь к чтению. В этом году подключили нейросети. Верю в успех проекта. Думаю, что эта история ни на один год, настолько интересный найден подход», — отметила заместитель мэра города Омска Инна Елецкая.

Грантовый конкурс «Родные города» проводится в Омске уже 11 лет — за это время, при поддержке Омского НПЗ было реализовано более 200 проектов, а в этом году нефтеперерабатывающий завод поддержал 12 инициатив разной направленности. Примечательно, что участники грантового конкурса чаще всего создают проекты, рассчитанные на сферу культуры: например, школа книжного блогера, музыкальные репетиции, лекции и выставки.

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#Илья Скобин#Культура#Образование#Омск#Школьники#Дети#Творчество#Проект#Новости#Библиотеки#Омский НПЗ#Родные города#Литература#Герой#Социальные инвестиции#Арт-лаборатория#Грантовый конкурс
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