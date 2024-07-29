Омские библиотеки при поддержке ОНПЗ прививают детям любовь к чтению

Впервые идея «Арт-лаборатории» и ее цели — формирование у школьников навыков постоянного и осознанного чтения, — была представлена на грантовом конкурсе программы социальных инвестиций «Родные города»: авторам удалось получить поддержку Омского нефтеперерабатывающего завода. И теперь возможность создавать своих героев и погружаться в творчество по материалам книг есть у любого ребенка — достаточно просто записаться на занятие. У детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, приоритет в очереди на занятия.