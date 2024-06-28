Когда важна среда. Какие зеленые инновации внедряет ОНПЗ

— Ну, «любимые» разве только как места для прогулок, но гордится ими точно можно: «Гордость завода», «Семейная аллея», «Зеленые нефтяники», «Аллея молодежи», «Зеленые часы», «Городской лес» — это те, что сходу вспомнились. «Гордость завода» обустраивали на проспекте Культуры, высадили около пары десятков «крупномеров» и кустарники. «Зеленые нефтяники» были уже куда больше по объему работ — почти весь Советский округ охватили, а это около 300 деревьев, кустарники, опять же. Были и загородные акции — «Зеленые часы», например. В ее рамках мы ездили в Москаленки, там высадили около сотни крупных деревьев и обустроили аллею у поселковой школы. Кроме того, еще регулярно участвуем в «Зеленой России» — это уже всероссийская акция-субботник, хоть и не совсем озеленение, но о «зелени» в процессе тоже приходится заботиться.