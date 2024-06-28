Когда важна среда. Какие зеленые инновации внедряет ОНПЗ

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
И о том, как делать производство заботливым, внедрять технологии зеленой энергетики и современные природоохранные разработки корреспондент Города55 пообщался с Кириллом Морозовым — заместителем генерального директора по промышленной безопасности, охране труда, гражданской защите и охране окружающей среды Омского нефтеперерабатывающего завода.
— Кирилл Евгеньевич, последние годы ОНПЗ проводит масштабную модернизацию предприятия: появляются все новые технологии, делающие производство безопаснее, в том числе и для экологии, а завод не покидает список участников в крупных природоохранных проектах. Простой вопрос — зачем?
— Здесь, на самом деле, ответ будет предельно прост. Омск — это наш город, здесь мы живем, работаем, создаем семьи, здесь родились и растут наши дети, поэтому экология — один из ключевых приоритетов работы предприятия, ведь, фактически, это работа на самих себя, на свое благополучие. К тому же, «чистое» производство, с наименьшим воздействием на окружающую среду — это показатель наиболее эффективного предприятия. Кстати, хочу отметить, модернизация у нас идет не последние годы, а системно с 2008. С ней рука об руку идет природоохранная деятельность ОНПЗ. Мы прочно закрепили за собой статус ведущего инвестора в экологические проекты региона и гордимся этим. Изначально ставили себе задачи: во-первых, снизить возможное влияние на окружающую среду, а во-вторых — поспособствовать улучшению «природных фильтров» в виде всей городской зелени. И с обеими, считаю, успешно справляемся.
— То есть, озеленение — это прямо стратегическая цель предприятия?
— Все верно. Про «стратегию» было хорошо подмечено. Реализация экологических акций — одно из ключевых направлений нашей деятельности в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В ней направлений большое количество, как и проектов, но экология — одно из базовых. Озеленение, кстати, в ее рамках существует как самостоятельный проект — «Зеленая среда».
— А как именно ее реализует ОНПЗ? Может, есть какие-то особенные, любимые проекты, или известно точное количество появившихся в городе зеленых насаждений?
— Ну, «любимые» разве только как места для прогулок, но гордится ими точно можно: «Гордость завода», «Семейная аллея», «Зеленые нефтяники», «Аллея молодежи», «Зеленые часы», «Городской лес» — это те, что сходу вспомнились. «Гордость завода» обустраивали на проспекте Культуры, высадили около пары десятков «крупномеров» и кустарники. «Зеленые нефтяники» были уже куда больше по объему работ — почти весь Советский округ охватили, а это около 300 деревьев, кустарники, опять же. Были и загородные акции — «Зеленые часы», например. В ее рамках мы ездили в Москаленки, там высадили около сотни крупных деревьев и обустроили аллею у поселковой школы. Кроме того, еще регулярно участвуем в «Зеленой России» — это уже всероссийская акция-субботник, хоть и не совсем озеленение, но о «зелени» в процессе тоже приходится заботиться.
— И все эти акции, как понимаю, в рамках «Зеленой среды», да?
— Не совсем. «Зеленая среда» в Омске запустилась в 2023 году. Так что проекты, озвученные ранее, в нее не попали. Но результат все равно впечатляет — работа с озеленением у нас началась в 2015 году и с тех пор в Омске появилось около трех тысяч деревьев, кустарников.
— Выходит, «Зеленая среда» — достаточно «молодая» программа для города, которой буквально чуть больше 9 месяцев. А удалось ли за такой короткий срок воплотить в жизнь какие-либо проекты в ее рамках?
— Конечно. Под эгидой «Зеленой среды» уже появилось десять зеленых пространств и более 1200 высаженных деревьев: довелось поработать и у «Авангарда» — хоккейной академии, у музея «Искусство Омска», возле Омской крепости. Еще по этой программе высаживали рядом с центром единоборств «Шторм», в Советском парке. Кстати, в 2023 году «Газпром нефть» стала лидером среди других компаний по озеленению Омска. В этом году тоже продолжаем работу — не так давно, у Успенского собора садили сибирские абрикосы. Ну, а как только будет что-то новое — обязательно сообщим.
— Знаю, что ОНПЗ участвует в зарыблении Иртыша. Расскажите подробнее об этом направлении.
— Мы работаем вместе с областным Минприроды и Росрыболовством. И с 2017 года выпускаем в Иртыш мальков ценных видов рыб. В прошлом году так запускали осетра краснокнижного. В иртышском бассейне этот ценный вид встречается крайне редко. Годом ранее мы выпускали молодь стерляди. Таким образом, мы помогаем Иртышу восстановить свой естественный природный баланс.
— И сколько завод выпустил мальков, скажем, за последние два года и как вообще происходит этот процесс?
— Более 250 тысяч мальков осетра и стерляди мы выпустили за два года. Это приличные объемы. Молодь сначала выращивается на рыбозаводе в специальных емкостях с проточной водой из Иртыша, а затем в возрасте трех месяцев наши волонтеры выпускают мальков в реку. К моменту выпуска рыба максимально адаптирована и готова к жизни в своей естественной среде обитания.
— Это все проекты за пределами предприятия, а что сейчас происходит внутри забора?
— Сейчас на НПЗ готовится к запуску проект «Биосфера» — это в принципе, один из самых масштабных и дорогих наших проектов, но, поверьте, оно того стоит: «Биосфера» способна очистить почти до 100% объема необходимой заводу воды для ее многократного, практически замкнутого в цикл, использования.
— А можете, пожалуйста, рассказать, как это работает, как удалось достичь таких показателей?
— По своей сути, «Биосфера» это очень мощное, пятиступенчатое очистное сооружение. Комплекс рассчитан на все воду, которая, скажем так, зашла на территорию завода. Вся вода — дождевая, промышленная вода, собирается и очищается «Биосферой». В начале она проходит механические фильтры, где из воды удаляют крупные примеси. После этого начинается второй этап, физико-химический — он необходим для очистки воды от примесей нефтепродуктов. Это происходит в процессе напорной флотации: в герметичной цистерне в загрязненную воду подается воздух, который выдувает все оставшееся примеси. И вот после такой подготовки вода подается в самое сердце нашего комплекса — биореактор.
— Почему био?
— Потому что в нем вода смешивается со специально подготовленным — живым — илом, где обитают микроорганизмы и бактерии, способные разлагать нефтепродукты на углекислый газ и воду. Они и поедают нефтепродукты, после чего вода уходит на угольные фильтры и обеззараживание ультрафиолетом. А затем вновь подается на НПЗ. Нефтепродукты, «выпавшие» из воды тоже перерабатываем. Ну и, разумеется, все герметично, никаких испарений. Кроме того, такая технология снижает потребление воды из Иртыша на 70%.
— Есть еще вопрос — последнее время очень актуальна тема технологического суверенитета. Расскажите пожалуйста, насколько «независима» «Биосфера»?
— Чуть больше, чем полностью. Над проектом работало больше 180 различных компаний, в том числе и омских. Разработка проектной документации тоже омская — над ней работали специалисты Ремонтно-механического завода, это наше структурное предприятие. Подрядчики тоже местные.