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Сергей Дроздов

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2024
Валерий Кокорин занял место своего зятя в «Новом городе»
25 октября, 06:48
«Будут жечь машины»: в Омском Горсовете раскритиковали новые нормативы на парковки
16 октября, 11:58
Еще 100 тысяч рублей: омские депутаты одобрили муниципальную выплату для военных
Уже прозвучало предложение распространить новацию и на 2025 год.
17 июля, 08:56
«Пункт мертворожденный»: требования по уборке в Омске ужесточили, несмотря на критику
Городской Совет одобрил изменение правил благоустройства и чистоты.
17 июля, 06:32
«За такие деньги убивают». В Омске вводят дополнительный сбор с застройщиков
11 апреля, 06:18
Теперь окончательно: на выборах омичам будут давать талоны на бесплатный проезд
6 марта, 04:45
2023
«Почитайте Салтыкова-Щедрина»: остановку «Арена-Омск» все-таки переименовали
25 октября 2023, 09:22
Приватизация «Муниципальных рынков» снова вызвала вопросы у омских депутатов
25 октября 2023, 07:51
В Омске может быть объявлен мораторий на вырубку и кронирование деревьев
Соответствующее предложение связано не с заботой о зеленом фонде, а с желанием сосредоточиться на сносе и обрезке деревьев вокруг школ и детсадов.
12 октября 2023, 09:59
«Остановка имени бурого медведя»: в Омском горсовете одобрили еще одно переименование
12 октября 2023, 08:49
В здании Омского горсовета деревянные входные двери заменили на пластиковые
27 сентября 2023, 10:51
Депутаты Омского горсовета согласились изменить структуру городской администрации
27 сентября 2023, 08:35
В ЧОПе, принадлежащем дочери Валерия Кокорина, сменился директор
7 сентября 2023, 09:30
В связи с закрытием в Омске 14 школ сформировали специальную рабочую группу
21 июня 2023, 11:33
Омские депутаты отложили приватизацию «Муниципальных рынков»
21 июня 2023, 10:54
Депутаты Омского городского совета поддержали отчет мэра
21 июня 2023, 07:02

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