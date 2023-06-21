В связи с закрытием в Омске 14 школ сформировали специальную рабочую группу

В текущем году в Омске сразу 14 школ закроют на двухлетний ремонт. Город55 уже писал о том, что у депутатов городского совета в связи с этим возникла масса вопросов к администрации, — и теперь стало известно, что сформирован специальный рабочий орган, который рассматривает весь круг сопутствующих проблем.