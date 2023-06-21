В связи с закрытием в Омске 14 школ сформировали специальную рабочую группу

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В текущем году в Омске сразу 14 школ закроют на двухлетний ремонт. Город55 уже писал о том, что у депутатов городского совета в связи с этим возникла масса вопросов к администрации, — и теперь стало известно, что сформирован специальный рабочий орган, который рассматривает весь круг сопутствующих проблем.
— Мы впервые создали не рабочую группу, а особый рабочий орган, в котором есть и представители администрации, и 14 депутатов, на избирательных участках которых школы закрываются, — рассказал депутат Сергей Дроздов. — Уже прошло первое заседание, мы набросали на 4 с половиной листах список всех возникших вопросов, и по некоторым из них уже есть решения.
По словам Дроздова, представители двух ветвей власти активно включились в работу. В начале июля пройдет следующее заседание, на котором обсуждение проблем продолжится.
— Вопросов у омичей будет очень много, — констатировал депутат. — Но при этом мы все видим, что школы нужно ремонтировать. Они у нас не всегда в таком состоянии, что можно поставить удовлетворительную оценку. Поэтому сейчас федерация дает деньги, и разом закрываются 14 школ.
В этой ситуации, по словам Дроздова, главная задача власти — «чтобы не было жалоб и дискомфорта».
Напомним: в рамках федеральной программы «Развитие образования» капремонт в 2024–2025 годах будут проводить в школах № 56, 118, 71, 79, 107, 11, 21, 14, 29, 91, 18, 82, 129, 133, в которых учатся почти 12,5 тысяч детей. Стоимость работ оценивается в 2,3 млрд рублей.