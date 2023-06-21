Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Изображение материала

Омские депутаты отложили приватизацию «Муниципальных рынков»

21 июня 2023, 10:54
Фото: 1MI
иллюстрация
Вопрос может быть рассмотрен снова во время осенней сессии.

Администрация Омска предложила депутатам городского совета изменения в программу приватизации муниципального имущества на 2023–2025 годы. Чиновники хотят приватизировать несколько нежилых помещений в административных зданиях, а также объект культурного наследия на Партизанской, в котором когда-то располагалась казарма. Цель мэрии — уменьшить расходы на содержание этого имущества и увеличить доходы за счет продажи.

Еще два пункта в списке связаны с требованиями федерального законодательства. К 2025 году должны быть реорганизованы все МУПы, и поэтому чиновники предлагают приватизировать пассажирское предприятие №8 и муниципальное учреждение «Муниципальные рынки».

Последний пункт привлек внимание депутата Сергея Дроздова.

— Я знаю, что сейчас в Госдуму внесен законопроект, продлевающий срок преобразования МУПов до 2030 года, — отметил Дроздов. — Вероятно, правительство это согласовывало с депутатами, а значит, высока вероятность того, что закон будет принят. Поэтому, я считаю, здесь не нужно торопиться — надо ещё раз всё оценить, решить, что нам делать с этим предприятием.

«Муниципальные рынки» приносят в городскою бюджет до 20 млн рублей, так что цена вопроса здесь достаточно высока. Дроздов предложил исключить из законопроекта строчку с упоминанием этого МУПа и вернуться к вопросу во время осенней сессии.

Докладчик, вице-мэр Дмитрий Махиня, возражать не стал.

— Мы можем посмотреть, как будет развиваться ситуация с принятием закона в Думе, — признал чиновник. — Если закон будет принят, у нас будет много времени. Если не будет принят, мы уже будем вынуждены одобрить приватизацию, так как иначе в 2025 году предприятие будет просто ликвидировано.

Большинство депутатов проголосовало за исключение «Муниципальных рынков» из законопроекта. Таким образом, их судьба будет решаться осенью текущего года.

#Омский Горсовет#Рынки#Город#Новости#Сергей Дроздов#Дмитрий Махиня#Николай Эйхвальд
Подпишитесь
Расторгли два контракта. Омскую компанию «АртСервис» обязали вернуть 1,2 млн рублей
Сегодня, 06:17
Виталий Хоценко подал документы на пост губернатора Омской области
Сегодня, 08:00
Скверу быть? На площадку рядом с омской гостиницей Cosmos завезли грунт
Сегодня, 09:50
Кротта и Николина включили в омскую комиссию по проведению административной реформы
Сегодня, 10:39
Признаны аварийными. В двух многоэтажках Омска у собственников изымают квартиры
Сегодня, 10:35
В Омске появятся еще две мемориальных доски с именами погибших в ходе СВО
Сегодня, 10:57