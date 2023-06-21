Омские депутаты отложили приватизацию «Муниципальных рынков»

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Администрация Омска предложила депутатам городского совета изменения в программу приватизации муниципального имущества на 2023–2025 годы. Чиновники хотят приватизировать несколько нежилых помещений в административных зданиях, а также объект культурного наследия на Партизанской, в котором когда-то располагалась казарма. Цель мэрии — уменьшить расходы на содержание этого имущества и увеличить доходы за счет продажи.
Еще два пункта в списке связаны с требованиями федерального законодательства. К 2025 году должны быть реорганизованы все МУПы, и поэтому чиновники предлагают приватизировать пассажирское предприятие №8 и муниципальное учреждение «Муниципальные рынки».
Последний пункт привлек внимание депутата Сергея Дроздова.
— Я знаю, что сейчас в Госдуму внесен законопроект, продлевающий срок преобразования МУПов до 2030 года, — отметил Дроздов. — Вероятно, правительство это согласовывало с депутатами, а значит, высока вероятность того, что закон будет принят. Поэтому, я считаю, здесь не нужно торопиться — надо ещё раз всё оценить, решить, что нам делать с этим предприятием.
«Муниципальные рынки» приносят в городскою бюджет до 20 млн рублей, так что цена вопроса здесь достаточно высока. Дроздов предложил исключить из законопроекта строчку с упоминанием этого МУПа и вернуться к вопросу во время осенней сессии.
Докладчик, вице-мэр Дмитрий Махиня, возражать не стал.
— Мы можем посмотреть, как будет развиваться ситуация с принятием закона в Думе, — признал чиновник. — Если закон будет принят, у нас будет много времени. Если не будет принят, мы уже будем вынуждены одобрить приватизацию, так как иначе в 2025 году предприятие будет просто ликвидировано.
Большинство депутатов проголосовало за исключение «Муниципальных рынков» из законопроекта. Таким образом, их судьба будет решаться осенью текущего года.