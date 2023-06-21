Омские депутаты отложили приватизацию «Муниципальных рынков»

Администрация Омска предложила депутатам городского совета изменения в программу приватизации муниципального имущества на 2023–2025 годы. Чиновники хотят приватизировать несколько нежилых помещений в административных зданиях, а также объект культурного наследия на Партизанской, в котором когда-то располагалась казарма. Цель мэрии — уменьшить расходы на содержание этого имущества и увеличить доходы за счет продажи.