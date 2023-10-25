«Почитайте Салтыкова-Щедрина»: остановку «Арена-Омск» все-таки переименовали

Как уже писал Город55, хоккейный клуб «Авангард» предложил переименовать остановку в свою честь, и это решение одобрила топонимическая комиссия. В пояснительной записке говорится, что эта мера поможет омичам находить место, где проходят хоккейные матчи с участием клуба, а также усилит всеобщее сплочение вокруг главного спортивного символа города.