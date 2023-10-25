«Почитайте Салтыкова-Щедрина»: остановку «Арена-Омск» все-таки переименовали

Posted 25 октября, 09:22
Published 25 октября, 09:22
Modified 25 октября, 09:24
Updated 25 октября, 09:24
Одна из остановок общественного транспорта в Омске официально поменяла свое название: теперь автобусы и маршрутки будут останавливаться не у «Арены-Омск», а у «Хоккейного клуба „Авангард“». Соответствующее решение принял городской Совет на очередном пленарном заседании.
Как уже писал Город55, хоккейный клуб «Авангард» предложил переименовать остановку в свою честь, и это решение одобрила топонимическая комиссия. В пояснительной записке говорится, что эта мера поможет омичам находить место, где проходят хоккейные матчи с участием клуба, а также усилит всеобщее сплочение вокруг главного спортивного символа города.
Уже в комитете по социальным вопросам идея переименования была встречена неоднозначно.
— Я хотел предложить переименовать остановку «Цирк» в «Остановку имени бурого медведя», а остановку «Центральный рынок» — в «Остановку имени копченой колбасы», — заявил тогда с сарказмом депутат Сергей Дроздов.
На сегодняшнем пленарном заседании он высказался тоже.
— Не буду повторять то, что было сказано в прошлый раз, — сказал Дроздов. — Просто улыбнусь, а вы перечитайте Салтыкова-Щедрина.
На ходе голосования эта реплика не отразилась: большинство проголосовало «за». Таким образом, остановка, названная в честь «Авангарда», в Омске все-таки появится.