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Posted 25 октября, 09:22

Published 25 октября, 09:22

Modified 25 октября, 09:24

Updated 25 октября, 09:24

«Почитайте Салтыкова-Щедрина»: остановку «Арена-Омск» все-таки переименовали

«Почитайте Салтыкова-Щедрина»: остановку «Арена-Омск» все-таки переименовали

25 октября 2023, 09:22
Фото: Город55
Теперь она называется «Хоккейный клуб „Авангард“»

Одна из остановок общественного транспорта в Омске официально поменяла свое название: теперь автобусы и маршрутки будут останавливаться не у «Арены-Омск», а у «Хоккейного клуба „Авангард“». Соответствующее решение принял городской Совет на очередном пленарном заседании.

Как уже писал Город55, хоккейный клуб «Авангард» предложил переименовать остановку в свою честь, и это решение одобрила топонимическая комиссия. В пояснительной записке говорится, что эта мера поможет омичам находить место, где проходят хоккейные матчи с участием клуба, а также усилит всеобщее сплочение вокруг главного спортивного символа города.

Уже в комитете по социальным вопросам идея переименования была встречена неоднозначно.

— Я хотел предложить переименовать остановку «Цирк» в «Остановку имени бурого медведя», а остановку «Центральный рынок» — в «Остановку имени копченой колбасы», — заявил тогда с сарказмом депутат Сергей Дроздов.

На сегодняшнем пленарном заседании он высказался тоже.

— Не буду повторять то, что было сказано в прошлый раз, — сказал Дроздов. — Просто улыбнусь, а вы перечитайте Салтыкова-Щедрина.

На ходе голосования эта реплика не отразилась: большинство проголосовало «за». Таким образом, остановка, названная в честь «Авангарда», в Омске все-таки появится.

«Остановка имени бурого медведя»: в Омском горсовете одобрили еще одно переименование
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#Авангард#Омск#Автобусные остановки#Новости#Арена#Горсовет#Николай Эйхвальд#Сергей Дроздов
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