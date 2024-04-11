«За такие деньги убивают». В Омске вводят дополнительный сбор с застройщиков

У депутатов эта инициатива вызвала целую массу вопросов. Алексей Саяпин заинтересовался самим форматом соглашения: по его словам, в Гражданском кодексе есть только понятие договора, и в этом случае обязательства возникают, а в случае соглашения — по-видимому, нет. При этом остается неясным, будет ли формат соглашения востребован, учитывая добровольность, на которую напирает администрация.