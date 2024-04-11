«За такие деньги убивают». В Омске вводят дополнительный сбор с застройщиков

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Published Сегодня, 06:18
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В Омском городском Совете сегодня, 11 апреля, прошло очередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Центральным пунктом повестки стал доклад вице-мэра Евгения Романина о новой инициативе городской администрации, связанной с жилищным строительством.
Чиновники предлагают утвердить порядок заключения с застройщиками соглашений «об участии в развитии социальной инфраструктуры» — детских садов и школ. Согласно пояснительной записке, такие соглашения будут заключаться исключительно добровольно, и в них будет два варианта участия: либо самостоятельное возведение застройщиком таких объектов, либо «безвозмездное финансирование мероприятий по развитию социальной инфраструктуры».
— Проектом решения устанавливаются типовые формы указанных соглашений, — говорится в документе, — а также методика расчета размера финансирования мероприятий по развитию социальной инфраструктуры за счет средств застройщика, в соответствии с которой размер финансирования застройщиками обеспеченности объектами социальной инфраструктуры нового жилья в настоящее время ориентировочно составляет 11 117 рую за 1 кв. м. жилых помещений, планируемых застройщиком к строительству.
У депутатов эта инициатива вызвала целую массу вопросов. Алексей Саяпин заинтересовался самим форматом соглашения: по его словам, в Гражданском кодексе есть только понятие договора, и в этом случае обязательства возникают, а в случае соглашения — по-видимому, нет. При этом остается неясным, будет ли формат соглашения востребован, учитывая добровольность, на которую напирает администрация.
По словам докладчика, вице-мэра и директора департамента имущественных отношений Евгения Романина, расчет здесь в первую очередь на социальную ответственность бизнеса и на его готовность вкладываться в повышение привлекательности новых жилых домов (а развитие социальной инфраструктуры должно иметь именно такой эффект).
— Мы смотрели на практику в других регионах, — рассказал Романин. — Она существует успешно, и мы не видим, чтобы застройщики отказывались заключать соглашения, противопоставляя себя таким образом даже не власти, а населению.
Депутат Анатолий Канунников задал самый, наверное, очевидный в этой ситуации вопрос: если застройщик будет с каждого квадратного метра платить в бюджет дополнительные 11 тысяч рублей — как это отразится на стоимости квартир?
В мэрии, как выяснилось, не видят здесь никакой проблемы.
— Цены на жилье специально анализируются на разных платформах, — уточнил Романин. — Меньше чем за год застройщики без каких-либо социальных обязательств повысили цены на 20-30 тысяч рублей за квадратный метр. Сейчас средняя цена — 140 тысяч. И я убежден, что в это повышение цен уже включена сумма, о которой идет речь в проекте. Застройщик может внутри этой цены позволить себе социальные обязательства. Остальное отрегулирует рынок!
Канунникова (на слове «рынок» депутат громко вздохнул) эти слова явно не убедили.
— Сомнения остаются, — констатировал депутат. — Застройщик платит налоги., а теперь администрация ему говорит: за свой счет оплачивай социальные объекты…
— Нет, мы так не говорим, это ваше личное мнение, — не сдавался Романин. — Я считаю, если застройщик возводит сотни тысяч квадратов жилья, он обязан построить социальные объекты. Если он строит меньше, то участвовать в другой форме в строительстве социальной инфраструктуры — это правильно.
Таким образом, представитель мэрии, только что настаивавший на добровольности соглашений, легко перешел к разговорам об обязанностях.
— Власть — более сильная сторона в любом договоре, — с грустью признал Канунников. — Это очень тонкая вещь, когда сильная сторона говорит слабому: «Делай добровольно»…
Возникли вопросы и по реализации проекта. Сергей Дроздов констатировал, что, если застройщик не строит школу сам, а делает взнос, он должен быть уверен, что его деньги будут потрачены на ту самую территорию, где он возводит жилые дома. Еще одна важная вещь — порядок внесения денег.
— Проект предполагает стопроцентную предоплату, — обратил внимание Дроздов. — В таких объемах денег у многих строителей просто нет. Это будет конфликт или поиск обходных путей, о чем даже не хочется говорить. Как выложить такие деньги? Кредиты сейчас не дают, мы все знаем, какие в банках запрашиваются проценты. Этот пункт заведомо невыполним!
Отметим, что согласно градостроительным нормам на гектаре земли можно построить 10 тысяч квадратных метров жилья. Исходя из расчетов от мэрии, за такой участок застройщик должен выплатить больше 110 млн рублей задолго до того, как начнут продаваться квартиры.
Пожалуй, жестче всех раскритиковал предложение мэрии депутат Андрей Никитин.
— Мы тут рассуждаем как космонавты какие-то, не знающие, что происходит на земле, — констатировал он. — Коммерсанта трудно уговорить даже мусор вывезти после субботника, а вы предлагаете добровольный сбор. Почему жилье подорожало? Потому что застройщика заставили отказаться от продаж квартир, пока дом не введен в эксплуатацию. Вот и выскочили 140 тысяч рублей за квадрат. Сейчас вы вводите эту предоплату. Это будет еще на 40 тысяч за метр дороже. 100 млн — это огромные деньги! За такие деньги убивают в России!
Никитин уверен: продвигать тему строительства социальной инфраструктуры стоит через меценатство, подобно тому, как это делается с ремонтом школ. Практика соглашений гарантированно приведет к росту цен.
Присутствовавший на заседании глава юридического департамента мэрии Олег Баланов признал, что вопросов о том, как будет реализовываться проект, много. Именно поэтому, по его словам, инициатива будет обсуждаться на архитектурно-градостроительном совете, и в обсуждениях смогут принять участие в том числе представители застройщиков, чтобы понять, стоит ли заключать соглашение.
Романин в заключение постарался обосновать важность обсуждаемой инициативы еще с одной точки зрения.
— Есть четкая позиция генеральной прокуратуры, что не будет разрешений на строительство без предусмотренной заранее социальной инфраструктуры, — заявил вице-мэр. — Это необсуждаемый вопрос. Нам нужно показать прокуратуре, куда мы движемся, как выйти из ситуации, в которую застройщики загнали Омск. Они все застраивали, выкачивали деньги. Сейчас администрация делает шаг, чтобы показать: давайте что-то делать! Не взяв вилку, мы не сможем начать завтракать. Не приняв нормативный акт, мы не сможем начать действовать.
Таким образом, история с добровольными соглашениями — это только начало работы чиновников в определенном направлении, причем ее последствия пока не просчитаны полностью. Несмотря на все озвученные претензии, депутаты одобрили инициативу и рекомендовали принять ее во всех чтениях на ближайшем пленарном заседании.