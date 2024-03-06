Теперь окончательно: на выборах омичам будут давать талоны на бесплатный проезд

Талоны будут действовать только в транспорте ПП-8 и МП «Электрический транспорт», то есть в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях. Вице-мэр Владимир Куприянов рассказал депутатам, что изначально обсуждались разные варианты, в том числе с маршрутками, которые работают по регулируемым тарифам, но решено было сузить сферу действия льготы. Пассажирские предприятия будут возить проголосовавших бесплатно, а позже получат из городского бюджета субсидию на возмещение недополученных доходов. О какой сумме может идти речь, пока неясно: депутаты не задали представителю администрации уточняющий вопрос.