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Омичам, проголосовавшим на президентских выборах, пообещали льготу

Теперь окончательно: на выборах омичам будут давать талоны на бесплатный проезд

6 марта 2024, 04:45
Фото: 1MI

Омичам, проголосовавшим на президентских выборах, пообещали льготу

Соответствующее решение одобрил Омский городской Совет.

В Омске сегодня, 6 марта, прошло внеочередное заседание Омского городского Совета. В повестке было всего 3 пункта. Главным, ради которого все и было организовано, являлся вопрос о предоставлении льгот горожанам, пришедшим на президентские выборы.

Город 55 уже писал об этой инициативе. Чиновники предложили поощрять горожан, пришедших на избирательные участки, талонами на бесплатный проезд: омичи в возрасте от 18 до 24 лет будут получать по 8 талонов, те, кто старше 24-х, — по 6 талонов. Использовать льготу можно будет с 16-го по 18-е марта, тогда как выборы будут проходить с 15-го по 17-е.

Талоны будут действовать только в транспорте ПП-8 и МП «Электрический транспорт», то есть в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях. Вице-мэр Владимир Куприянов рассказал депутатам, что изначально обсуждались разные варианты, в том числе с маршрутками, которые работают по регулируемым тарифам, но решено было сузить сферу действия льготы. Пассажирские предприятия будут возить проголосовавших бесплатно, а позже получат из городского бюджета субсидию на возмещение недополученных доходов. О какой сумме может идти речь, пока неясно: депутаты не задали представителю администрации уточняющий вопрос.

— В силу высокой значимости — общественной, гражданской, политической — прошу принять законопроект в первом и во втором чтении и в целом, — попросил депутатов Куприянов.

Собравшиеся единогласно одобрили инициативу. Теперь в городе должна развернуться информационная кампания, к которой, по словам Куприянова, уже все готово. Омичам будут рассказывать о льготе, чтобы привлечь их на участки. При этом особое внимание планируется уделить разъяснениям о том, что талоны будут приниматься только в муниципальном транспорте. Судя по прозвучавшей на сегодняшнем заседании реплике депутата Сергея Дроздова, в Горсовете предвидят определенные затруднения.

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#Омск#Общественный транспорт#Выборы президента#Льготы#Новости#Владимир Куприянов#Николай Эйхвальд#Сергей Дроздов
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