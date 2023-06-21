Депутаты Омского городского совета поддержали отчет мэра

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:04
Сегодня, 21 июня, в Омском городском совете прошло очередное пленарное заседание. Одним из пунктов повестки был отчет мэра Омска Сергея Шелеста об итогах работы администрации в 2022 году. Глава муниципалитета рассказал о ходе ремонта дорог и школ, о развитии меценатского движения, о работе по наполнению бюджета, о транспортной реформе и о многих других актуальных для всех омичей вещах.
— Год, конечно, был сложный, — признал Шелест, — но тем не менее удалось сделать многое из намеченного. В целом, несмотря на сложности, положение было стабильным, и мы видим, что состояние города начинает улучшаться. Администрация старается оперативно выполнять все чаяния омичей. По крайней мере, делаем все, что в наших силах.
Председатель Омского городского совета Владимир Корбут отметил, что сегодня впервые прозвучал полный отчет мэра Шелеста: в предыдущий раз градоначальник отчитывался спустя всего полгода после вступления в должность.
— Мы видим полную поддержку главы города со стороны не только депутатского корпуса, но и населения, — констатировал Корбут. — И за инициативные проекты, и за благоустройство проголосовало рекордное количество людей. Каждый омич видит происходящие в городе изменения: и новые автобусы, и новые маршруты, и ремонт дорог…
Другие депутаты тоже высоко оценили промежуточные результаты деятельности мэра
— Заслушивание отчета мэра — это формальная процедура, — признал Сергей Дроздов. — Мы увидели цифры, объемы, но за этой формальностью видна огромная работа мэра, его команды. Ведь в прошедшем году было не только асфальтирование дорог и так далее, — было еще и формирование того коллектива, который должен работать на повышение уровня комфорта и безопасности жизни в нашем городе. Понятно, что жизнь внесла новые коррективы за эти полтора года, появились новые вызовы, но мы видим, что администрация справилась.
Депутаты признают, что по некоторым вопросам происходят споры между мэрией и городским советом, но в целом коммуникации между двумя ветвями власти выстроены, и это помогает городу конструктивно решать все возникающие проблемы.
— Если бы нужно было дать оценку работе Сергея Шелеста — «хорошо», «отлично», «удовлетворительно» — я бы сказал, что мэр на своем месте, — подвел итог Владимир Корбут.