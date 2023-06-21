Депутаты Омского городского совета поддержали отчет мэра

Сегодня, 21 июня, в Омском городском совете прошло очередное пленарное заседание. Одним из пунктов повестки был отчет мэра Омска Сергея Шелеста об итогах работы администрации в 2022 году. Глава муниципалитета рассказал о ходе ремонта дорог и школ, о развитии меценатского движения, о работе по наполнению бюджета, о транспортной реформе и о многих других актуальных для всех омичей вещах.