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Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Администрация Омска

Депутаты Омского горсовета согласились изменить структуру городской администрации

27 сентября 2023, 08:35
Фото: Город55
Администрация Омска
Изменение структуры позволит сэкономить бюджетные средства.

На сегодняшнем заседании Омского горсовета депутаты поддержали инициативу мэра Сергея Шелеста и одобрили решение о внесении изменений в структуру городской администрации. Ключевые изменения ожидаются следующие.

Во-первых, у мэра Омска появится новый заместитель, который одновременно будет руководителем аппарата мэра. Во-вторых, совмещена теперь будет должность заммэра Омска и директора департамента общественной безопасности, что позволит усилить муниципальный контроль, внутренний финансовый контроль и поможет координации вопросов общественной безопасности. В ведение этого специалиста также перейдет управление финансового контроля, которое в настоящий момент подчиняется самому мэру.

«Необходимо структуру администрации города Омска изменять в зависимости от течения времени, которое требует по вертикали четкое взаимодействие тех или иных специалистов и заместителей мэра города Омска», — отметил председатель Омского горсовета Владимир Корбут.

На заседании уточнили, что после введения предлагаемых изменений не произойдет увеличения общей штатной численности городской администрации. Наоборот удастся сэкономить в бюджете около 1,5 млн рублей.

«Структура администрации города — это живой организм, она имеет право и обязана меняться под те условия, события, которые происходят в стране и городе. Эти изменения не приведут к увеличению расходов в бюджете на содержание аппарата», — уточнил депутат Сергей Дроздов.

Добавим, что мэр Омска Сергей Шелест отметил, что изменение структуры городской администрации связано с тем, что аналогичные изменения произошли в областном правительстве.

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