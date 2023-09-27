Депутаты Омского горсовета согласились изменить структуру городской администрации

Во-первых, у мэра Омска появится новый заместитель, который одновременно будет руководителем аппарата мэра. Во-вторых, совмещена теперь будет должность заммэра Омска и директора департамента общественной безопасности, что позволит усилить муниципальный контроль, внутренний финансовый контроль и поможет координации вопросов общественной безопасности. В ведение этого специалиста также перейдет управление финансового контроля, которое в настоящий момент подчиняется самому мэру.