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Так двери выглядели до замены

В здании Омского горсовета деревянные входные двери заменили на пластиковые

27 сентября 2023, 10:51
Фото: Город55
Так двери выглядели до замены
Депутаты такое изменение назвали несоответствующим облику и функциональному назначению здания.

В сентябре в здании Омского горсовета на улице Думская заменили входную группу. На месте старинных деревянных дверей появились пластиковые. Депутат Сергей Дроздов на сегодняшнем заседании возмутился такому развитию событий.

«У нас в зданиях Законодательного собрания Омской области, правительства, администрации города Омска везде входная группа массивная и соответствует облику и функциональному назначению здания», — отметил Дроздов.

После происходящего у депутата возникло несколько предложений. Во-первых, восстановить входную группу согласно внешнему облику исторического здания. Во-вторых, ввести мораторий на ремонт здания городского совета за исключением процессов, связанных с коммунальным и техническим обслуживанием здания. В-третьих, провести служебную проверку, чтобы выяснить, кто принимал такое решение с целью не допустить в будущем принятия подобных решений, особенно связанных с архитектурным обликом здания.

По словам председателя горсовета Владимира Корбута, деревянные двери продолжают храниться в здании на Думской, их никто не выбрасывал.

«В зимнее время их было невозможно ни открыть, ни закрыть. Если будет возможность их отреставрировать, мы непременно поставим двери на место», — пояснил Корбут.

Дроздов, кстати, с таким объяснением не согласился и вызвался выполнить ремонт дверей за свой счет.

«Я с 2007 года сюда двери открываю, они прекрасно открываются. Вот захлопываются через пять лет за всеми по-разному, а открываются для всех одинаково», — сказал депутат.

Отметим, что установка дверей в здании Омского горсовета проводилась в рамках текущего ремонта и обошлась в 197,8 тысяч рублей. Работы выполняла омская компания «Форус», учредителями которой являются Сергей Доронин и Дмитрий Москаленко.

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#Ремонт#Омск#Депутаты#Владимир Корбут#Новости#Горсовет#Двери#Юлия Истомина#Сергей Дроздов
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