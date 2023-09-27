В здании Омского горсовета деревянные входные двери заменили на пластиковые

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В сентябре в здании Омского горсовета на улице Думская заменили входную группу. На месте старинных деревянных дверей появились пластиковые. Депутат Сергей Дроздов на сегодняшнем заседании возмутился такому развитию событий.
«У нас в зданиях Законодательного собрания Омской области, правительства, администрации города Омска везде входная группа массивная и соответствует облику и функциональному назначению здания», — отметил Дроздов.
После происходящего у депутата возникло несколько предложений. Во-первых, восстановить входную группу согласно внешнему облику исторического здания. Во-вторых, ввести мораторий на ремонт здания городского совета за исключением процессов, связанных с коммунальным и техническим обслуживанием здания. В-третьих, провести служебную проверку, чтобы выяснить, кто принимал такое решение с целью не допустить в будущем принятия подобных решений, особенно связанных с архитектурным обликом здания.
По словам председателя горсовета Владимира Корбута, деревянные двери продолжают храниться в здании на Думской, их никто не выбрасывал.
«В зимнее время их было невозможно ни открыть, ни закрыть. Если будет возможность их отреставрировать, мы непременно поставим двери на место», — пояснил Корбут.
Дроздов, кстати, с таким объяснением не согласился и вызвался выполнить ремонт дверей за свой счет.
«Я с 2007 года сюда двери открываю, они прекрасно открываются. Вот захлопываются через пять лет за всеми по-разному, а открываются для всех одинаково», — сказал депутат.
Отметим, что установка дверей в здании Омского горсовета проводилась в рамках текущего ремонта и обошлась в 197,8 тысяч рублей. Работы выполняла омская компания «Форус», учредителями которой являются Сергей Доронин и Дмитрий Москаленко.