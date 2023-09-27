В здании Омского горсовета деревянные входные двери заменили на пластиковые

После происходящего у депутата возникло несколько предложений. Во-первых, восстановить входную группу согласно внешнему облику исторического здания. Во-вторых, ввести мораторий на ремонт здания городского совета за исключением процессов, связанных с коммунальным и техническим обслуживанием здания. В-третьих, провести служебную проверку, чтобы выяснить, кто принимал такое решение с целью не допустить в будущем принятия подобных решений, особенно связанных с архитектурным обликом здания.