В ЧОПе, принадлежащем дочери Валерия Кокорина, сменился директор

В уставном капитале «Контура-С» 250 тысяч рублей. В открытом доступе есть финансовые результаты фирмы только за 2020 год, и тогда дела шли не слишком хорошо: при выручке 3,4 млн рублей ЧОП получил прибыль в 31 тысячу.