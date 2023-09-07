В ЧОПе, принадлежащем дочери Валерия Кокорина, сменился директор

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В обществе с ограниченной ответственностью «ЧОП „Контур-С“» сменилось руководство. С 6 сентября пост директора занимает Инна Казанкова, по совместительству возглавляющая ООО «ЮФ Страж», владеющая фирмами «Бенир» и «Новый город». Ее предшественник Алексей Сысолятин занимал должность с момента основания фирмы осенью 2019 года.
Единственным бенефициаром ЧОПа является Елена Валерьевна Дроздова — дочь известного в Омске бизнесмена Валерия Кокорина, жена депутата Омского городского Совета Сергея Дроздова (кстати, последний занимает в «Новом городе» пост председателя). Дроздова является компаньоном отца и мужа по ООО «Союз», где ей принадлежат 18,44% уставного капитала, Кокорину — 81,55%, а Дроздову — 0,002%. Еще одну фирму, ООО «Торговый пассаж», отец и дочь поделили на двоих (94,65% и 5,35% соответственно).
В уставном капитале «Контура-С» 250 тысяч рублей. В открытом доступе есть финансовые результаты фирмы только за 2020 год, и тогда дела шли не слишком хорошо: при выручке 3,4 млн рублей ЧОП получил прибыль в 31 тысячу.