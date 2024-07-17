Еще 100 тысяч рублей: омские депутаты одобрили муниципальную выплату для военных

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета депутатам предложили одобрить очередную выплату тем, кто подписал контракт с Министерством обороны хотя бы на год. Город55 писал об основных параметрах этой инициативы: городская администрация предлагает выплачивать по 100 тысяч рублей каждому вне зависимости от гражданства (нужно только, чтобы контракт был заключен в Омске). Действие этого положения должно начаться 1 августа, и депутатам сразу предложили одобрить соответствующие бюджетные ассигнования на 50 млн рублей.