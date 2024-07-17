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Published Сегодня, 08:56

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Updated Сегодня, 08:58

Омский Горсовет одобрил новую выплату для военных

Еще 100 тысяч рублей: омские депутаты одобрили муниципальную выплату для военных

17 июля 2024, 08:56

Омский Горсовет одобрил новую выплату для военных

Уже прозвучало предложение распространить новацию и на 2025 год.

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета депутатам предложили одобрить очередную выплату тем, кто подписал контракт с Министерством обороны хотя бы на год. Город55 писал об основных параметрах этой инициативы: городская администрация предлагает выплачивать по 100 тысяч рублей каждому вне зависимости от гражданства (нужно только, чтобы контракт был заключен в Омске). Действие этого положения должно начаться 1 августа, и депутатам сразу предложили одобрить соответствующие бюджетные ассигнования на 50 млн рублей.

Никто из участников заседания возражать не стал — звучали голоса только о том, чтобы пойти еще дальше.

— Я считаю, эта мера должна рассматриваться и на следующий год, и на ребят, которые уже там, на СВО, должна распространяться, — заявил депутат Сергей Дроздов. — Соответственно уже сейчас надо предусмотреть строчку в бюджете на 2025 год.

Возможно, такие поправки будут рассматриваться в ходе осенней сессии. А сегодня, перед уходом на каникулы, депутаты одобрили и новую выплату, и бюджетные траты на эти цели.

100 тысяч сверху: омским депутатам предложили одобрить новую выплату для военных
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#Николай Эйхвальд#Омск#Выплаты#Новости#Горсовет#Сергей Дроздов
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