Еще 100 тысяч рублей: омские депутаты одобрили муниципальную выплату для военных

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета депутатам предложили одобрить очередную выплату тем, кто подписал контракт с Министерством обороны хотя бы на год. Город55 писал об основных параметрах этой инициативы: городская администрация предлагает выплачивать по 100 тысяч рублей каждому вне зависимости от гражданства (нужно только, чтобы контракт был заключен в Омске). Действие этого положения должно начаться 1 августа, и депутатам сразу предложили одобрить соответствующие бюджетные ассигнования на 50 млн рублей.
Никто из участников заседания возражать не стал — звучали голоса только о том, чтобы пойти еще дальше.
— Я считаю, эта мера должна рассматриваться и на следующий год, и на ребят, которые уже там, на СВО, должна распространяться, — заявил депутат Сергей Дроздов. — Соответственно уже сейчас надо предусмотреть строчку в бюджете на 2025 год.
Возможно, такие поправки будут рассматриваться в ходе осенней сессии. А сегодня, перед уходом на каникулы, депутаты одобрили и новую выплату, и бюджетные траты на эти цели.