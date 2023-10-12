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В Омске может быть объявлен мораторий на вырубку и кронирование деревьев

В Омске может быть объявлен мораторий на вырубку и кронирование деревьев

12 октября 2023, 09:59
Фото: Город55
Соответствующее предложение связано не с заботой о зеленом фонде, а с желанием сосредоточиться на сносе и обрезке деревьев вокруг школ и детсадов.

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского совета по социальным вопросам шла речь о подготовке школ к очередному учебному году. Докладчик, директор департамента образования городской администрации Ильдар Бикмаев, рассказал, что все идет по плану. Выделяются деньги на текущий и капитальный ремонт, на обеспечение безопасности и другие насущные вещи.

Участники последовавшего за докладом обсуждения обратили особое внимание на проблему сноса и обрезки деревьев на территориях, прилегающих к школам и детским садам. Город55 уже писал об этом: одобренные заявки на спил деревьев, признанных «аварийными» и опасными для детей, месяцами лежат в столе из-за отсутствия средств в городском бюджете. Депутат Сергей Дроздов, глава фракции «Единой России», выступил с радикальным заявлением:

— Мы во фракции сейчас приготовим инициативу: объявляем в городе мораторий, останавливаем снос и обрезку, а все средства направляем на образовательные учреждения! А то в СМИ читаем, что там убрали деревья, сям убрали деревья, и кому они мешали — непонятно. Кто-то, может быть, средства осваивал, кто-то тренировался. А когда идем с просьбой снести дерево, потому что оно угрожает жизни ребенка, получаем формальную отписочку…

Такой мораторий, по словам депутата, может быть объявлен на весь 2024 год: идея Дроздова в том, чтобы предусмотреть в городском бюджете траты на снос и обрезку только деревьев на определенных территориях.

Напомним: на одном только последнем заседании «зеленой» комиссии, которое прошло 6 октября, были рассмотрены заявки школ №60 и №97, лицея №54, детсадов №30, №112, №165, №130 и центра развития ребенка-детского сада №38. Комиссия разрешила срубить 219 деревьев (в том числе 159 аварийных) и обрезать еще 422. Финансироваться эти работы должны из городского бюджета, и компенсировать вырубки администрация в этом случае не обязана.

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#Омск#Омский Горсовет#Новости#Николай Эйхвальд#Вырубки деревьев#Сергей Дроздов
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