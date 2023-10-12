В Омске может быть объявлен мораторий на вырубку и кронирование деревьев

Участники последовавшего за докладом обсуждения обратили особое внимание на проблему сноса и обрезки деревьев на территориях, прилегающих к школам и детским садам. Город55 уже писал об этом: одобренные заявки на спил деревьев, признанных «аварийными» и опасными для детей, месяцами лежат в столе из-за отсутствия средств в городском бюджете. Депутат Сергей Дроздов, глава фракции «Единой России», выступил с радикальным заявлением: