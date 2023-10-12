«Остановка имени бурого медведя»: в Омском горсовете одобрили еще одно переименование

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского совета по социальным вопросам речь зашла в том числе о новом названии для остановки общественного транспорта «Арена Омск». Как уже писал Город55, хоккейный клуб «Авангард» предложил переименовать эту остановку в свою честь, и топонимическая комиссия уже одобрила это решение.