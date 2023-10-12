«Остановка имени бурого медведя»: в Омском горсовете одобрили еще одно переименование

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
На сегодняшнем заседании комитета Омского городского совета по социальным вопросам речь зашла в том числе о новом названии для остановки общественного транспорта «Арена Омск». Как уже писал Город55, хоккейный клуб «Авангард» предложил переименовать эту остановку в свою честь, и топонимическая комиссия уже одобрила это решение.
— Изначально предлагалось назвать «G-Drive Арена», но мы не имеем права присваивать иностранные названия, поэтому остановились на варианте «Хоккейный клуб „Авангард“», — объяснил докладчик, глава Кировского округа Алексей Наседкин.
— И слава богу, что не имеем, — вставила свою реплику глава комитета Светлана Студеникина.
Напомним: «Авангард» мотивировал свое начинание тем, что новое название остановки поможет омичам находить место, где проходят хоккейные матчи с участием клуба.
Участники заседания быстро перешли к голосованию, и уже после него прозвучала реплика депутата Сергея Дроздова:
— Я хотел предложить переименовать остановку «Цирк» в «Остановку имени бурого медведя», а остановку «Центральный рынок» — в «Остановку имени копченой колбасы», — сказал Дроздов с сарказмом.
В любом случае комитет большинством голосов одобрил переименование остановки. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании.