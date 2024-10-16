«Будут жечь машины»: в Омском Горсовете раскритиковали новые нормативы на парковки

Posted 16 октября, 11:58
Published 16 октября, 11:58
Modified 16 октября, 12:00
Updated 16 октября, 12:00
Новое правило о нормативах по парковкам рядом со строящимися многоквартирными домами стало предметом обсуждения в Омском городском Совете, на заседании комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.
Город55 уже писал об основных положениях нововведения. В частности, предполагается, что в границах земельного участка, на котором построен МКД, должно быть оборудовано как минимум 30% парковочных мест от общей потребности, а для точечной застройки этот показатель увеличивается до 70%. Сейчас есть единая норма — 50%.
У депутатов услышанное вызвало непонимание.
«Я так понял, вы хотите сделать строителям-масштабникам какие-то преференции, — обратился к докладчику, заместителю главы депарха Ольге Дерябиной, Дмитрий Сахань. — С какого перепуга?»
Тот же вопрос возник и у Сергея Дроздова.
«Почему в точечной застройке минимум парковки в границах земельного участка 70%, а у крупных инвесторов 30? — спросил он. — При этом участки под точечную застройку в ряде случаев покупают на торгах, а инвесторы получают землю просто так. А потом будут люди бросать машины на газоне, жечь машины другим, колеса прокалывать…».
Стоит отметить, что в обсуждаемом документе есть и другие «послабления» для всех застройщиков. Диаметр округи, в которой жители конкретного дома должны быть обеспечены парковками, увеличивается с 500 метров до 800, а формула, по которой рассчитывается необходимое количество парковок, меняется в том случае, если в доме есть квартиры для детей-сирот и обманутых дольщиков либо предназначенные для соцнайма: 1 машиноместо должно приходиться не на 90 квадратов жилья, а на 150.
«Дается возможность размещать автомобили на соседних парковках коммерческого назначения», — рассказала Дерябина о «компенсации».
Поскольку у депутатов осталось слишком много вопросов, было решено в ближайшее время провести дополнительную встречу. На ней чиновники обещают предоставить больше фактических данных — и на тему машиномест, и о возможных форматах озеленения (новые правила предполагают «интенсивный» и «полуинтенсивный» типы, и депутаты не поняли, что конкретно имеется в виду).
В любом случае в комитете не могло быть принято окончательное решение: на этом уровне принимаются только рекомендации для пленарных заседаний. Так что новые нормативы будут рассматриваться всем созывом городского Совета.