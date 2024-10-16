«Будут жечь машины»: в Омском Горсовете раскритиковали новые нормативы на парковки

Стоит отметить, что в обсуждаемом документе есть и другие «послабления» для всех застройщиков. Диаметр округи, в которой жители конкретного дома должны быть обеспечены парковками, увеличивается с 500 метров до 800, а формула, по которой рассчитывается необходимое количество парковок, меняется в том случае, если в доме есть квартиры для детей-сирот и обманутых дольщиков либо предназначенные для соцнайма: 1 машиноместо должно приходиться не на 90 квадратов жилья, а на 150.