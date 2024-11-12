От охраны до колониальных товаров: рассказываем о бизнесе депутатов Омского Горсовета

Единственный учредитель ООО «Даймонд Моторс» (аренда и лизинг легковых авто) и владелец половины УК ООО «Еврокомпани» («предоставление услуг по перевозкам»). Выручка «Еврокомпани» за 2024 год составила 36 млн рублей, но вот чистая прибыль там скромная — всего 170 тысяч в год, то есть 14 тысяч в месяц, которые Иванищеву надо делить со Станиславом Абрамовым.