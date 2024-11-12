От охраны до колониальных товаров: рассказываем о бизнесе депутатов Омского Горсовета

Posted 12 ноября, 04:05
Published 12 ноября, 04:05
Modified 12 ноября, 04:05
Updated 12 ноября, 04:05
Для анализа мы брали лишь информацию, доступную в открытых источниках и не учитывали бизнес-активы, которые могут быть записаны на членов семей народных избранников. Все данные получены из базы сервиса проверки контрагентов «СПАРК-Интерфакс».
Таймас Абдуалинов
Единственный учредитель компаний «Амина», «Аренда Плюс» и «СТК Юг». Две первых специализируются на управлении собственной или арендованной недвижимостью, третья — на аренде и лизинге строительных машин и оборудования. Совокупный годовой оборот 32 млн рублей, совокупная прибыль — около 2 млн («Аренда Плюс» в минусе, как бы иронично это ни звучало).
Андрей Чаплак
Единственный учредитель ООО «Компания Промвент», которое производит промышленные холодильники и вентиляторы. Выручка компании за 2023 год составила 88 млн рублей, но это на 340 тысяч рублей меньше, чем расходы.
Сергей Грушичев
В 2023 году Город55 писал о ликвидации компании депутата «Индустриальные системы». Сейчас у Грушичева осталось только ООО «Техника», прописанное в Москве. Оно тоже занимается производством промышленных холодильников и вентиляторов, причем зарегистрировано совсем недавно — в августе 2024 года.
Сергей Дроздов
У зятя Валерия Кокорина сейчас есть только один весомый бизнес-актив — 81,33% уставного капитала ООО «РП Ваш дом». Эта компания занимается розничной торговлей напитками в специализированных магазинах. Еще есть доля в ООО «Союз», но там Дроздову принадлежит меньше 0,01%.
Прежде Дроздов был в числе учредителей компаний «Ваш дом» (деятельность ресторанов), и нескольких фирм, управляющих недвижимостью: «Горский сити отель», «Бетон», «Альфаа» (это не опечатка).
Валерий Студеникин
Член предпринимательской семьи, связанной с Торговым центром «Омский», и бизнес имеет, прописанный по адресу «Интернациональная, 43». Это фирма с говорящим названием «Аптека-Центр» и годовой выручкой 20 млн рублей. Кстати, в последние годы она стабильно убыточна.
Светлана Ивченко
У единственной в текущем созыве городского Совета представительницы КПРФ есть только ИП — и то в далеком прошлом: оно было закрыто в 2013 году, после года работы. Видно, дело не пошло.
Наталья Чебыкина
Дочь известного строителя Рэма Чебыкина является единственным учредителем ООО «Строительная компания „Трест №6“» (до 2019 года она была компаньонкой отца). Вопреки названию, фирма специализируется главным образом на управлении недвижимостью. Годовая выручка почти 9 млн рублей, прибыль — около 70 тысяч рублей в месяц.
Алексей Провозин
Учредитель компаний, торгующих тем, что когда-то называли «колониальными товарами»: кофе, чаем, какао и пряностями. Это «Ре Дель Каффе», «Инкомпо ПС» и «Базис П», совокупный оборот которых составляет почти 130 млн рублей в год. Еще у Провозина есть фирмы «Кофечай55» (специализация — ремонт оборудования), «Джелато» (деятельность ресторанов). Ему же принадлежат 10% уставного капитала ООО «Центр специализированного учета „Сток“», которое занимается сточными водами.
Дмитрий Лицкевич
Сын директора нефтезавода Ивана Лицкевича, погибшего при неясных обстоятельствах в 1995 году, владеет половиной уставного капитала строительной компании «Спецтехстрой», и его компаньоном является Михаил Алгазин. Оборот фирмы в 2023 году составил почти 140 млн рублей, а вот чистой прибыли почти нет: 410 тысяч. Кстати, в Горсовете Лицкевич руководит комитетом по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.
Юрий Иванищев
Единственный учредитель ООО «Даймонд Моторс» (аренда и лизинг легковых авто) и владелец половины УК ООО «Еврокомпани» («предоставление услуг по перевозкам»). Выручка «Еврокомпани» за 2024 год составила 36 млн рублей, но вот чистая прибыль там скромная — всего 170 тысяч в год, то есть 14 тысяч в месяц, которые Иванищеву надо делить со Станиславом Абрамовым.
Алексей Русавский
Единственный учредитель управляющей компании «Жилищник 3» и фирмы «Жилищник 3 Благоустройство», зарегистрированных в одной и той же квартире на 24-й Северной. «Благоустройство» убыточно, а вот просто «Жилищник 3» принес депутату в 2023 году 11 млн рублей прибыли.
Юрий Арчибасов
Единственный учредитель и директор транспортной компании «Автобусы Омска» (и мы помним, что Арчибасов руководит комитетом ГС по вопросам транспортной инфраструктуры, где, например, выступает за безжалостную борьбу с «зайцами»). Годовая выручка фирмы превышает 140 млн рублей, но прибыли нет — есть только убыток.
Иван Котенко
Этот предприниматель специализируется на работе охранных служб. Ему принадлежит весь уставный капитал ЧОПа «Артель», частных охранных организаций «Удар» и «Центр охраны», половина УК «Центра охраны-СПб». Совокупная выручка около 150 млн рублей в год, все в плюсе.
Максим Концедалов
Владелец 50% «СМК Холдинг» («деятельность веб-порталов») и 45% «ПК Сибпэт» («торговля отходами и ломом»). В обоих случаях компаньон Концедалова — его отец. «Сибпэт», кстати, сейчас проходит ликвидацию, а вот «СМК Холдинг» за прошлый год принес 30 млн рублей прибыли.
Андрей Никитин
Учредитель ООО «Домоуправление №1» — управляющей компании с годовой выручкой 46 млн рублей и чистой прибылью более 4 млн. Ему же принадлежит треть уставного капитала «ЖКО Сервис Плюс» со все той же специализацией.