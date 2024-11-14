«Давайте рисковать»: депутаты создали рабочую группу, чтобы не пускать в Омск фуры

Posted 14 ноября, 06:40
Published 14 ноября, 06:40
Modified 14 ноября, 06:58
Updated 14 ноября, 06:58
В Омском городском Совете сегодня, 14 ноября, прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Один из ключевых вопросов повестки был связан с движением по городским улицам большегрузов: депутаты видят в этом причины пробок и слишком быстрого разрушения дорожного покрытия, а потому хотят ограничить водителей фур в выборе маршрута или вообще запретить им въезжать в Омск.
Вопрос этот поднимается не впервые. Город55 писал об июньском обсуждении, которое инициировал депутат Юрий Козловский: тогда из доклада главы дептранса Вадима Кормильца выяснилось, что большегрузы въезжают в город на основании специальных разрешений, и муниципальные власти не имеют права проверять, есть ли такой документ у конкретного водителя. Контролирует движение фур «Ространснадзор», но Кормилец признался, что не знает, как эта организация работает.
На ноябрьское заседание глава дептранса пришел с новым докладом. Явился и представитель «Ространснадзора» — заместитель главы межрегионального территориального управления по Омской области Геннадий Чебейко. Он рассказал депутатам, что согласно приказу федерального Минтранса администрация города как собственник дорог имеет право осуществлять весогабаритный контроль, чтобы не впускать фуры, вес которых превышает нормативы. Для этого нужно закупить передвижной пункт и организовать площадку для взвешивания.
По словам Чебейко, не так давно, реагируя на жалобы жителей одной из омских окраин, «Ространснадзор» в том числе направил в мэрию запрос о возможности введения такого контроля, но получил ответ из ДГХ: «На данный момент такие мероприятие не запланированы».
«Вы и не планируете это, — констатировал Чебейко, обращаясь к участникам заседания. — Я не знаю, зачем вы вопрос поднимаете».
Выяснилось, что у депутатов планы более серьезные, чем просто взвешивать фуры и не пропускать в город некоторые из них: зазвучали предложения закрыть город для большегрузов совсем.
«Давайте будем рисковать, ставить знаки о запрете въезда, — предложил Сергей Дроздов. — Закрывать мосты…».
По мнению депутата, информация о том, что Омск закрыт для транзитных большегрузов, разнесется в сообществе дальнобойщиков очень быстро — и фуры просто начнут объезжать город стороной, благодаря чему на омских улицах станет намного спокойнее. Пока же дела обстоят достаточно плохо.
«У нас есть возможность организовать контроль, но мы почему-то не хотим это делать! — эмоционально высказался инициатор обсуждения Юрий Козловский. — Хотя город захлебнулся в грузовом транспорте: у нас много строек, транзитный транспорт, мы логистические центры открываем прямо в городе. Вот у нас и пробки!»
У представителей администрации нашлись возражения и уточнения. Вадим Кормилец рассказал, сославшись на исследования шведов, что дороги портят в первую очередь легковые автомобили, а не большегрузы; замглавы ДГХ Асхат Сабитов — что вопрос все-таки изучается.
«На 2025 год запланировано исследование дорожного покрытия, — объяснил он. — По итогам мы сможем ограничивать движение по нагрузке на ось. По грузовому контролю вопрос прорабатывался неоднократно. Пункт с оборудованием стоит порядка 20 млн, но не особо это эффективно: на каждом пункте должен быть сотрудник дорожной инспекции, не будет возможности круглосуточно осуществлять контроль».
В итоге депутаты решили создать рабочую группу, которая займется вопросом об ограничении или полном запрете на въезд в Омск большегрузов. На этом же заседании выбрали 5 членов группы. В ближайшие месяцы должны пройти новые обсуждения и консультации с разными структурами.