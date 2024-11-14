«Давайте рисковать»: депутаты создали рабочую группу, чтобы не пускать в Омск фуры

Вопрос этот поднимается не впервые. Город55 писал об июньском обсуждении, которое инициировал депутат Юрий Козловский: тогда из доклада главы дептранса Вадима Кормильца выяснилось, что большегрузы въезжают в город на основании специальных разрешений, и муниципальные власти не имеют права проверять, есть ли такой документ у конкретного водителя. Контролирует движение фур «Ространснадзор», но Кормилец признался, что не знает, как эта организация работает.