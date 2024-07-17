«Пункт мертворожденный»: требования по уборке в Омске ужесточили, несмотря на критику

В мэрии предлагают увеличить для «хозяйствующих субъектов» площадь территорию, которую они должны содержать в чистоте. Для организаций и предпринимателей радиус такой территории увеличивается с 10 метров до 20, для торговых комплексов — с 10 до 50. Вокруг опор линий электропередач должны будут наводить порядок компании, которые администрируют коммуникации.