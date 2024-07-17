«Пункт мертворожденный»: требования по уборке в Омске ужесточили, несмотря на критику

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Сегодня, 17 июля, в Омском городском Совете прошло очередное пленарное заседание. Одним из пунктов повестки стало обсуждение проекта о внесении изменений в правила благоустройства и чистоты. Город55 уже писал о том, как эта инициатива проходила через профильный комитет.
В мэрии предлагают увеличить для «хозяйствующих субъектов» площадь территорию, которую они должны содержать в чистоте. Для организаций и предпринимателей радиус такой территории увеличивается с 10 метров до 20, для торговых комплексов — с 10 до 50. Вокруг опор линий электропередач должны будут наводить порядок компании, которые администрируют коммуникации.
В комитете энергичнее всех высказался против инициативы представитель «Россетей». Тем не менее депутаты предложение мэрии одобрили. На сегодняшнем пленарном заседании история в целом повторилась, только единственным критиком оказался депутат Сергей Дроздов, глава фракции «Единой России».
— Мы на фракции вчера очень долго рассматривали этот вопрос, — рассказал Дроздов. — Ни один депутат не против того, чтобы в городе было чисто, чтобы омичи не ломали ноги, входя в автобус на остановке, чтобы у подъезда было чисто и так далее. Правила благоустройства и чистоты сама жизнь должна регулировать, изменять, потому что город растет, но, к сожалению, есть проблемы, которые существуют десятилетиями…
После этого вступления Дроздов раскритиковал отдельные предложенные поправки. Он уверен, например, что положение о необходимости использования противогололедные реагенты ничего не изменит в реальности и приведет только к дополнительным тратам потребителей.
— Или вот 9-й пункт, — продолжал депутат. — «Сократить предельный срок вывоза снега с 10 суток до 2». Я двумя руками за! Но мы все знаем, что техники не хватает, людей не хватает. Кто-то, может быть, думает, что многоквартирные дома находятся не в Омске, а на Луне? Да нет, у них так же нет людей и техники. Этот пункт мертворожденный и вызывает конфликт!
Отдельно Дроздов раскритиковал положение об ужесточении требований для торговых комплексов.
— Получается, ТК должны убирать 50 метров. А чем он отличается от гостиницы, от медцентра? — риторически спросил депутат. — У них даже выручка больше. Но им делают 20 метров, а торговле 50…
Стоит отметить, что Сергей Дроздов является учредителем компании «Ваш дом», которая специализируется на розничной торговле и до недавнего времени была совладельцем ТЦ «Континент». Тесть Дроздова — Валерий Кокорин, владелец «Континента», «Каскада», «Атриума». Вероятно, в силу всех этих обстоятельств депутат не участвовал в голосовании, чтобы не возник конфликт интересов.
Не промолчал Дроздов и о проблеме опор электропередач.
— На слушаниях электрики сказали: у нас это в тариф не заложено, — рассказал он. — Им ответили: идите в РЭК. Мы понимаем, что 300 лет электрики не чистили под опорами. У них нет техники, нет людей. Значит, будет создана финансово-экономическая модель, она зайдет в РЭК, и мы все за это будем платить. При этом электрики не будут убирать, потому что администрировать будет очень сложно. Я спрашивал, как планируется администрировать, — никто не говорит…
Произнеся эту речь, депутат покинул зал заседаний. Мэр Сергей Шелест все же ответил на прозвучавшие претензии — но из его выступления было понятно, что каких-то особенных проблем он не видит.
— Есть, конечно, в любом документе недоработки. Кого-то предложение устраивает, кого-то нет, — заявил мэр. — Бывал я в городах Белоруссии, и после этого за российские города становится стыдно. Сейчас мы не впервые пытаемся ввести изменения правил, и опять у нас начинаются дебаты. При любом варианте инициатива будет не нравиться многим, потому что появляются новые обязанности. Все вопросы были проработаны с управляющими компаниями, с сообществами, которые прежде выступали против. Поэтому я предлагаю начинать двигаться. А в процессе мы готовы корректировать, как в любом документе.
В итоге депутаты одобрили предложение мэрии. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2025 года, а до этого будет разработан регламент по их применению.