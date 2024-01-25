Взят под стражу. Омский суд наказал мужчину распространение запрещенных веществ

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Калачинский городской суд установил, что 29-летний местный житель состоял в группе, где получал информацию о тайниках с запрещенными веществами. Так, 21 апреля прошлого года он получил нужный адрес и отправился туда. Из тайника он забрал сверток с веществом и спрятал на улицах Калачинска.
После подсудимый оказался в селе Троицкое, где и был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков. Кроме того, на месте у него нашли сверток с тем же запрещенным веществом.
Так, суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30 — пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 10 лет заключения, омича взяли под стражу в зале суда.