Взят под стражу. Омский суд наказал мужчину распространение запрещенных веществ

Калачинский городской суд установил, что 29-летний местный житель состоял в группе, где получал информацию о тайниках с запрещенными веществами. Так, 21 апреля прошлого года он получил нужный адрес и отправился туда. Из тайника он забрал сверток с веществом и спрятал на улицах Калачинска.