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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

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Проблемы с водой, иностранцы-наркоторговцы и суд из-за поста в телеграм. Омск сегодня

19 июня 2024, 14:19
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Жители разных районов Омска пожаловались на перебои с горячей водой после отключения

Омичи из разных районов города начали массово жаловаться на перебои с горячей водой. Без доступа к ресурсу остались жители домов по улице Дианова, омичи из Амурского поселка, проспекта Комарова и других участков. Ранее отключение произошло по адресу улица Фурманова, 6, причиной стала авария на участке.

Омичи массово пожаловались на перебои с горячей водой
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Новость №2. В Омске правоохранители задержали наркоторговцев-иностранцев

Региональная прокуратура утвердила обвинение по делу супругов, которые обвиняются в 14 попытках незаконного сбыта наркотиков через интернет. Установлено, что нарушители ездили на машине по Омску и прятали наркотики, которые ранее получили в другом городе. Пару задержали в одном из дворов Кировского округа, при себе у них обнаружили 146 свертков веществом общим весом более 50 граммов. Дело передано в суд.

15 лет за 50 грамм: в Омске поймали двух иностранцев с крупной партией наркотиков
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Новость №3. Суд оштрафовал Кара-Мурзу за посты в телеграм-канале без маркировки иноагента

Суд оштрафовал оппозиционного журналиста Владимира Кара-Мурзу*, который отбывает наказание в омской колонии. Установлено, что он выкладывал из тюрьмы посты в свой телеграм-канал, при этом не указывая, что их написал иноагент. В результате ему назначили административный штраф в размере 30 000 рублей.

*Признан Минюстом в РФ иностранным агентом

Омский суд оштрафовал иноагента Кара-Мурзу за посты в телерам-канале
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