Проблемы с водой, иностранцы-наркоторговцы и суд из-за поста в телеграм. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Новость №1. Жители разных районов Омска пожаловались на перебои с горячей водой после отключения
Омичи из разных районов города начали массово жаловаться на перебои с горячей водой. Без доступа к ресурсу остались жители домов по улице Дианова, омичи из Амурского поселка, проспекта Комарова и других участков. Ранее отключение произошло по адресу улица Фурманова, 6, причиной стала авария на участке.
Новость №2. В Омске правоохранители задержали наркоторговцев-иностранцев
Региональная прокуратура утвердила обвинение по делу супругов, которые обвиняются в 14 попытках незаконного сбыта наркотиков через интернет. Установлено, что нарушители ездили на машине по Омску и прятали наркотики, которые ранее получили в другом городе. Пару задержали в одном из дворов Кировского округа, при себе у них обнаружили 146 свертков веществом общим весом более 50 граммов. Дело передано в суд.
Новость №3. Суд оштрафовал Кара-Мурзу за посты в телеграм-канале без маркировки иноагента
Суд оштрафовал оппозиционного журналиста Владимира Кара-Мурзу*, который отбывает наказание в омской колонии. Установлено, что он выкладывал из тюрьмы посты в свой телеграм-канал, при этом не указывая, что их написал иноагент. В результате ему назначили административный штраф в размере 30 000 рублей.
*Признан Минюстом в РФ иностранным агентом