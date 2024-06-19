Проблемы с водой, иностранцы-наркоторговцы и суд из-за поста в телеграм. Омск сегодня

Региональная прокуратура утвердила обвинение по делу супругов, которые обвиняются в 14 попытках незаконного сбыта наркотиков через интернет. Установлено, что нарушители ездили на машине по Омску и прятали наркотики, которые ранее получили в другом городе. Пару задержали в одном из дворов Кировского округа, при себе у них обнаружили 146 свертков веществом общим весом более 50 граммов. Дело передано в суд.