Во все тяжкие. В Омске мужчина и его тесть изготовили больше 60 килограммов наркотика

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
В региональной прокуратуре рассказали о поддержке гособвинения по уголовному делу 47-летнего жителя Красноярского края и его 63-летнего тестя. Их обвиняют в создании и сбыте наркотиков в крупном размере.
Как считает следствие, в мае прошлого года мужчины решили сделать совместный незаконный бизнес. Они связались с оператором интернет-магазина, чтобы готовить мефедрон. Компания купила оборудование и вещества, в том числе прекурсоры.
Они начали готовить наркотик и в общей сложности успели сделать больше 60 килограммов. После мужчины поместили в тайники-закладки, но не успели их продать, так как их задержали сотрудники УФСБ. У них забрали канистры с реагентами и оборудование.
Гособвинитель предложил им по 16 и 17 лет лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.