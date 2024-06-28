gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

иллюстрация

Во все тяжкие. В Омске мужчина и его тесть изготовили больше 60 килограммов наркотика

28 июня 2024, 08:59
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске мужчина и его тесть изготовили больше 60 килограммов наркотика

Им грозит по 16 и 17 лет строгого режима.

В региональной прокуратуре рассказали о поддержке гособвинения по уголовному делу 47-летнего жителя Красноярского края и его 63-летнего тестя. Их обвиняют в создании и сбыте наркотиков в крупном размере.

Как считает следствие, в мае прошлого года мужчины решили сделать совместный незаконный бизнес. Они связались с оператором интернет-магазина, чтобы готовить мефедрон. Компания купила оборудование и вещества, в том числе прекурсоры.

Они начали готовить наркотик и в общей сложности успели сделать больше 60 килограммов. После мужчины поместили в тайники-закладки, но не успели их продать, так как их задержали сотрудники УФСБ. У них забрали канистры с реагентами и оборудование.

Гособвинитель предложил им по 16 и 17 лет лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

11 лет «строгача». В Омске наказали бывшего полицейского, торговавшего наркотиками
Узнать подробнее
Выращивал для себя. Жителя Омской области осудили за хранение 5 кг наркотиков в сарае
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Наркотики#Россия#Новости#Сбыт наркотиков#Продажа наркотиков#Наркотик
Подпишитесь
«Закроют» на двухлетний ремонт. Как выглядит устаревший ДК «Химик» в Омске
Сегодня, 06:11
Выделят 218 квартир. Омичам показали, как строится дом для переселенцев
Сегодня, 02:58
В Омске взлетел спрос на арендное жилье. Объясняем, что происходит
Сегодня, 06:51
После Дня молодежи омичей развезут по домам в разные районы города. Публикуем схему
Сегодня, 03:31
Домик в деревне. В Омске вырастет спрос на жилье в пригороде
Сегодня, 08:05
«Рентген показал, что в нее стреляли». В Омске спасли раненую собаку с шурупом в лапе
Сегодня, 06:58