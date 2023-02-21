Наркоторговца из Новокузнецка приговорили в Омске к 7,5 годам тюрьмы

Установлено, что в августе прошлого года мужчина приехал из Новокузнецка в Омск чтобы купить партию наркотиков для дальнейшей реализации в Красноярске. В интернете он получил координаты закладки, по которым забрал 2 кг мефедрона и привез в гостиницу в Ленинском округе. Мужчина расфасовал наркотики в два свертка и спрятал в рюкзаке. Наркоторговца задержали сотрудники УФСБ России по Омской области, когда он покинул гостиницу.