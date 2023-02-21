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Наркоторговца из Новокузнецка приговорили в Омске к 7,5 годам тюрьмы

21 февраля 2023, 04:13
Фото: 1MI
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Государственный обвинитель не согласен с решением суда и требует более жесткого наказания для фигуранта дела.

В Омске за покушение на сбыт 2 кг наркотиков жителя Новокузнецка приговорили к 7,5 годам колонии строго режима. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, 50-летний фигурант уголовного дела полностью признал свою вину.

Установлено, что в августе прошлого года мужчина приехал из Новокузнецка в Омск чтобы купить партию наркотиков для дальнейшей реализации в Красноярске. В интернете он получил координаты закладки, по которым забрал 2 кг мефедрона и привез в гостиницу в Ленинском округе. Мужчина расфасовал наркотики в два свертка и спрятал в рюкзаке. Наркоторговца задержали сотрудники УФСБ России по Омской области, когда он покинул гостиницу.

Судебное решение в законную силу не вступило, так как государственный обвинитель подал апелляцию. Прокурор требует назначить более жесткое наказание.

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#Евгений Игишев#Суд#Наркоторговец#Наркотики#Наркотрафик#Наркодилер#Наркосбыт#Сбыт наркотиков#Омск#Омская область
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