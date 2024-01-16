20-лений житель Урала приехал в Омск, чтобы распространять запрещенные вещества

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Житель Свердловской области приехал в Омск распространять наркотические вещества. Позже он рассказал полиции, что в родном городе увидел граффити-рекламу о работе курьером по распространению запрещенных веществ, ниже были указаны контакты. Кураторы отправили мужчину в Омск, где он получал партии наркотиков и распространял их через тайники-закладки.
В ходе проверки арендованной квартиры в Ленинском округе Омска полицейские изъяли почти 300 грамм запрещенных веществ, также были найдены весы и упаковочный материал. Свертки также были обнаружены в специальных.
По факту произошедшего следователь отдела полиции № 4 УМВД России по городу Омску возбудил 9 уголовных дел по ч. 3 ст. 30 — ч. ч. 3, 4, 5 ст. 228.1 УК РФ, сейчас фигурант заключен под стражу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.