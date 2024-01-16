Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

В Омске поймали уральца, который приехал распространять запрещенные вещества

20-лений житель Урала приехал в Омск, чтобы распространять запрещенные вещества

16 января 2024, 12:55
Фото: Midjourney

В Омске поймали уральца, который приехал распространять запрещенные вещества

Его задержали на проспекте Карла Маркса и изъяли 67 свертков с веществом.

Житель Свердловской области приехал в Омск распространять наркотические вещества. Позже он рассказал полиции, что в родном городе увидел граффити-рекламу о работе курьером по распространению запрещенных веществ, ниже были указаны контакты. Кураторы отправили мужчину в Омск, где он получал партии наркотиков и распространял их через тайники-закладки.

В ходе проверки арендованной квартиры в Ленинском округе Омска полицейские изъяли почти 300 грамм запрещенных веществ, также были найдены весы и упаковочный материал. Свертки также были обнаружены в специальных.

По факту произошедшего следователь отдела полиции № 4 УМВД России по городу Омску возбудил 9 уголовных дел по ч. 3 ст. 30 — ч. ч. 3, 4, 5 ст. 228.1 УК РФ, сейчас фигурант заключен под стражу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Снабжал друзей-спортсменов. Омич распространял запрещенные вещества и попал под суд
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Наркотики#Синтетические наркотики#Задержание наркоторговца#Новости#Наркоман#Сбыт наркотиков#Наркодилер#Наркотик#Наркобарон#Наркосбыт#Наркоторговец#Наркокурьер#Наркотическое вещество#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Сделали выбор. Омичи отказались покидать аварийную пятиэтажку на 50 лет Профсоюзов
Сегодня, 07:18
Синоптик рассказала омичам, какую погоду стоит ожидать в ближайшие дни
Вчера, 12:22
Для ценителей комфорта и красоты природы. Топ-5 дорогих домов в омской «Долине нищих»
Сегодня, 05:14
Полгода с и. о. В одной из больниц Омской области появился новый главный врач
Сегодня, 08:44
С фотосъемкой услуг. Омское УДХБ потратит 500 тысяч на обрезку деревьев в Амуре
Сегодня, 05:15
Пока предварительно. В Омской области хотят организовать 38 купелей на Крещение
Сегодня, 08:01