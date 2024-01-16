20-лений житель Урала приехал в Омск, чтобы распространять запрещенные вещества

Житель Свердловской области приехал в Омск распространять наркотические вещества. Позже он рассказал полиции, что в родном городе увидел граффити-рекламу о работе курьером по распространению запрещенных веществ, ниже были указаны контакты. Кураторы отправили мужчину в Омск, где он получал партии наркотиков и распространял их через тайники-закладки.