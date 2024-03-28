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Published Сегодня, 02:59

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Updated Сегодня, 03:03

иллюстрация

Подрабатывал в даркнете. Омича поймали с целым килограммом тяжелого наркотика

28 марта 2024, 02:59
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области задержали наркокурьера с килограммом тяжелого наркотика

Мужчина получил партию наркотиков в Екатеринбурге и вез их в Омск для продажи.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что в районе поселка Красный Яр Любинского района был остановлен автомобиль Honda Civic. Во время досмотра у 43-летнего водителя нашли и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Кроме того, аналогичный сверток был найден и в багажнике машины. Общая масса изъятых наркотиков составила 997 граммов.

Выяснилось, что омич работал наркокурьером в даркнете. Он получил партию наркотиков в Екатеринбурге и направлялся в Омск для их продажи. Однако его планам помешали полицейские и изъяли товар.

В результате против мужчины было возбуждено сразу два уголовных дела по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. На время следствия его отправили в СИЗО. Теперь омичу грозит тюремное заключение сроком от десяти до двадцати лет.

В Омске осудят наркокурьера, перевозившего наркотики по разным регионам России
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