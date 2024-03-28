Подрабатывал в даркнете. Омича поймали с целым килограммом тяжелого наркотика

В результате против мужчины было возбуждено сразу два уголовных дела по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. На время следствия его отправили в СИЗО. Теперь омичу грозит тюремное заключение сроком от десяти до двадцати лет.