Подрабатывал в даркнете. Омича поймали с целым килограммом тяжелого наркотика

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
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Updated Сегодня, 03:03
В пресс-службе омской полиции сообщили, что в районе поселка Красный Яр Любинского района был остановлен автомобиль Honda Civic. Во время досмотра у 43-летнего водителя нашли и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Кроме того, аналогичный сверток был найден и в багажнике машины. Общая масса изъятых наркотиков составила 997 граммов.
Выяснилось, что омич работал наркокурьером в даркнете. Он получил партию наркотиков в Екатеринбурге и направлялся в Омск для их продажи. Однако его планам помешали полицейские и изъяли товар.
В результате против мужчины было возбуждено сразу два уголовных дела по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. На время следствия его отправили в СИЗО. Теперь омичу грозит тюремное заключение сроком от десяти до двадцати лет.