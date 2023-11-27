В Омске поймали уроженцев Киргизии, распространявших метадон

Полицейские также установили причастность этой пары как минимум к пяти тайникам на территории Омска. Против задержанных возбудили шесть уголовных дел по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.