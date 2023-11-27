В Омске поймали уроженцев Киргизии, распространявших метадон

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
По данным ТГ-канала, задержаны 30-летний Азамат Нурбек и 31-летняя Гулбахар Асанова. При этом выяснилось, что у них есть московская прописка, а в Омске они проживали на съёмной квартире.
У задержанных обнаружили при себе более 30 г метадона. По предварительной информации, они должны были расфасовать его и разложить закладки по городу.
Полицейские также установили причастность этой пары как минимум к пяти тайникам на территории Омска. Против задержанных возбудили шесть уголовных дел по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.
Также проверяется их связь со смертельной ставропольско-астраханской партией наркотиков.
Напомним, после массового отравления метадоном в Астрахани умерли три человека и 22 оказались в больнице в тяжелом состоянии.