Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:04

Published Сегодня, 19:04

Modified Сегодня, 19:06

Updated Сегодня, 19:06

В Омске поймали уроженцев Киргизии, распространявших метадон

В Омске поймали уроженцев Киргизии, распространявших метадон

27 ноября 2023, 19:04
Фото: 1MI
По всей России продолжаются массовые задержания торговцев метадоном. Пара родом из Киргизии готовилась разложить по закладкам крупную партию наркотиков, пишет Shot.

По данным ТГ-канала, задержаны 30-летний Азамат Нурбек и 31-летняя Гулбахар Асанова. При этом выяснилось, что у них есть московская прописка, а в Омске они проживали на съёмной квартире.

У задержанных обнаружили при себе более 30 г метадона. По предварительной информации, они должны были расфасовать его и разложить закладки по городу.

Полицейские также установили причастность этой пары как минимум к пяти тайникам на территории Омска. Против задержанных возбудили шесть уголовных дел по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.

Также проверяется их связь со смертельной ставропольско-астраханской партией наркотиков.

Напомним, после массового отравления метадоном в Астрахани умерли три человека и 22 оказались в больнице в тяжелом состоянии.

Полиция Ставрополья задержала причастных к массовому отравлению наркотиками
Узнать подробнее
Читайте также:
Капитана омской полиции задержали за торговлю мефедрономОграбил пенсионерку. Мужчина обокрал омичку, которая пустила его пожить в квартируПлатили дозами. На Левобережье Омска мужчина сделал из своего дома наркопритон
#Полиция#Омск#Наркотики#Россия#Уголовное дело#Больница#Отравление#Штраф#Киргизия#Ставрополь#Лишение свободы#Сбыт наркотиков#Сговор#Астрахань#Метадон#Торговцы#Задержания#Прописка#Съёмная квартира
Подпишитесь
Один выбыл. В омском правительстве переназначили заместителей для трех министров
Сегодня, 11:14
«Лишь бы было». Омичи пожаловались на автобусные остановки, неподготовленные к зиме
Сегодня, 11:56
Любино замерзает. Омичи пожаловались на холодные батареи из-за новой котельной
Сегодня, 09:24
Спасите ОмГУ, пока не поздно. Студенты создали петицию в защиту омского вуза
Сегодня, 06:43
Влияние циклона. Синоптик рассказала омичам, какую погоду ожидать в ближайшие дни
Сегодня, 13:04
Стало известно, сколько омичей заплатят за новогодний корпоратив из своего кармана
Сегодня, 13:41