Вышла из леса. Приехавшая в Омск иностранка попыталась продать наркосинтетику

На съемной квартире они нашли упаковку, чтобы фасовать синтетический наркотик и продавать интересующимся. Было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт особо крупных объемов наркотика по предварительному сговору. Женщина отправили пока что под стражу. Историю рассмотрят в Куйбышевском райсуде. Подельников собираются найти, рассказали в пресс-службе полиции.