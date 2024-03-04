Вышла из леса. Приехавшая в Омск иностранка попыталась продать наркосинтетику

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
В Омской области задержали 37-летнюю женщину, которую подозревают в незаконном обороте наркотиков. Она была рядом с деревней Подгородка (Омский район), выходила из леса.
Любительница живописных прогулок приехала из Центральной Азии. С собой у нее нашли наркотик метадон объемом 197 грамм. Как рассказала она оперативникам, объявление о работе в онлайн-наркомаркете увидела в даркнете.
Работодатель отправил ее в Омск. Она успела снять квартиру и найти тайник с наркотиками. Далее ее путь лежал на такси в лес, но полицейские уже поджидали ее у дороги.
На съемной квартире они нашли упаковку, чтобы фасовать синтетический наркотик и продавать интересующимся. Было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт особо крупных объемов наркотика по предварительному сговору. Женщина отправили пока что под стражу. Историю рассмотрят в Куйбышевском райсуде. Подельников собираются найти, рассказали в пресс-службе полиции.