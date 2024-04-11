Семейный наркобизнес, капсулы для сна на вокзале и запуск «Ангары». Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Новость №1. Семейную пару иностранцев, приехавших в Омск продавать наркотики, ждет до 20 лет тюрьмы
В Омске будут судить семейную пару иностранцев за распространение наркотиков, их удалось задержать на улице Крупской. Выяснилось, что пара отправилась в Омск для раскладки «закладок» с запрещенными веществами по поручению своих интернет-кураторов. Теперь иностранцев ждет уголовное наказание.
Новость №2. На омском железнодорожном вокзале появятся индивидуальные капсулы для сна
На омском железнодорожном вокзале появится интересное место для отдыха — капсулы для сна. Их планируют разместить в здании до конца первого полугодия. Каждая капсула рассчитана на одного человека и оборудована USB-розеткой, также имеет шумоизоляционные жалюзи и отделение для хранения багажа. При покупке места в такой капсуле будет выдаваться комплект одноразового постельного белья. Предварительная цена одного часа аренды — от 250 рублей.
Новость №3. На космодроме Восточный запустили ракету «Ангара-А5»
Сегодня, 11 апреля, ракета «Ангара-А5» отправилась в открытый космос с космодрома Восточный. Запуск произошел с третьей попытки, изначально он должен был состояться 9 апреля. «Ангара-А5» является экологически чистой ракетой-носителем и альтернативой для ракеты-носителя «Протон-М», ее собирали омские инженеры на заводе «Полет».