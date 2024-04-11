Семейный наркобизнес, капсулы для сна на вокзале и запуск «Ангары». Омск сегодня

На омском железнодорожном вокзале появится интересное место для отдыха — капсулы для сна. Их планируют разместить в здании до конца первого полугодия. Каждая капсула рассчитана на одного человека и оборудована USB-розеткой, также имеет шумоизоляционные жалюзи и отделение для хранения багажа. При покупке места в такой капсуле будет выдаваться комплект одноразового постельного белья. Предварительная цена одного часа аренды — от 250 рублей.