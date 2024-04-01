Приехал подзаработать. В Омске задержали иностранца с 700 граммами тяжелых наркотиков

Как выяснилось, мужчина в своей родной стране нашел незаконную работу в даркнете. Его направили в Россию, где он должен был заниматься наркоторговлей в Омской, Томской и Новосибирской областях. Партию наркотиков из Новосибирска он доставил в Омск, где должен был расфасовать и продать. Все указания от кураторов он получал на родном для него языке.