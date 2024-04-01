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Published Сегодня, 07:14

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Updated Сегодня, 07:21

иллюстрация

Приехал подзаработать. В Омске задержали иностранца с 700 граммами тяжелых наркотиков

1 апреля 2024, 07:14
Фото: Город55
иллюстрация

Омские полицейские задержали иностранца с 20 свертками запрещенных веществ

Сотрудники УНК выяснили, что мужчина, приехавший в город пару дней назад, занимался продажей наркотиков в Омске, Томске и Новосибирске.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что на улице Белозерова был задержан гражданин одной из стран Средней Азии. При нем обнаружили 20 свертков с тяжелым наркотиком. Кроме того, в арендованной им квартире нашли еще 690 граммов запрещенных веществ.

Как выяснилось, мужчина в своей родной стране нашел незаконную работу в даркнете. Его направили в Россию, где он должен был заниматься наркоторговлей в Омской, Томской и Новосибирской областях. Партию наркотиков из Новосибирска он доставил в Омск, где должен был расфасовать и продать. Все указания от кураторов он получал на родном для него языке.

В итоге на иностранца завели два уголовных дела за покушения на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах (часть 3 статьи 30 — части 4, 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ). На время следствия его отправили в СИЗО.

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