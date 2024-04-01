Приехал подзаработать. В Омске задержали иностранца с 700 граммами тяжелых наркотиков

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В пресс-службе омской полиции сообщили, что на улице Белозерова был задержан гражданин одной из стран Средней Азии. При нем обнаружили 20 свертков с тяжелым наркотиком. Кроме того, в арендованной им квартире нашли еще 690 граммов запрещенных веществ.
Как выяснилось, мужчина в своей родной стране нашел незаконную работу в даркнете. Его направили в Россию, где он должен был заниматься наркоторговлей в Омской, Томской и Новосибирской областях. Партию наркотиков из Новосибирска он доставил в Омск, где должен был расфасовать и продать. Все указания от кураторов он получал на родном для него языке.
В итоге на иностранца завели два уголовных дела за покушения на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах (часть 3 статьи 30 — части 4, 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ). На время следствия его отправили в СИЗО.