Грозит пожизненный срок. В Омске задержали двух организаторов онлайн-наркомаркета

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Сотрудники наркоконтроля вычислили и задержали двух омичей (27 и 28 лет), подозреваемых в организации незаконного оборота наркотиков. Обвиняемых нашли неподалеку от их съемной квартиры на улице 5-й Армии.
Во время досмотра у одного из них изъяли 20,18 грамма синтетических наркотиков и 5,4 грамма психоактивного средства. А у второго забрали телефон, в котором была вся информация об их онлайн-наркомаркете.
Кроме того, в их квартире еще нашли запрещенные к обороту вещества, а также весы, магниты, материалы для упаковки и фасовки. Чуть позже полицейские отыскали их закладку на улице Долгирева.
Омичи создали магазин по торговле наркотиками в даркнете, сначала сами устраивали тайники для клиентов, потом наняли трех курьеров. Наркотики паковали в гипс, замаскировав его под снежный камень, и оставляли в местах без видеонаблюдения. Деньги курьерам переводили на биткоин-кошелек каждый вторник.
Пресс-служба омской полиции сообщает, что в отношении фигурантов заведено три уголовных дела. На время расследования омичей отправили под домашний арест. Также оперативники задержали курьеров, которые работали в наркомагазине.