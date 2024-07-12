Тщательно скрывалась. Полицейские задержали омичку, распространявшую наркотики по СФО

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Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков и бойцы СОБР остановили автомобиль с запрещенными веществами на трассе в Калачинском районе, им управляла 35-летняя омичка.
Во время досмотра правоохранители обнаружили под передним пассажирским сиденьем два свертка с порошком и надписями 482 и 483. После экспертизы выяснилось, что в них находились запрещенные вещества общей массой 941 грамм. Кроме того, в квартире задержанной также обнаружили наркотики.
Установлено, что женщина работала перевозчиком на незаконный интернет-магазин в даркнете. Она получала задания через мессенджер, после чего забирала партии веществ в разных регионах Западной и Восточной Сибири и распространяла. В момент задержания омичка направлялась из Новосибирской области в Омскую. Чтобы оставаться незамеченной, женщина ездила на арендованном автомобиле и никогда не снимала жилье, а после выполнения очередного задания удаляла переписку.
По этому факту следователь отдела по расследованию наркопреступлений возбудил два уголовных дела: за покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30– ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Омичку ждет наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.