Тщательно скрывалась. Полицейские задержали омичку, распространявшую наркотики по СФО

Установлено, что женщина работала перевозчиком на незаконный интернет-магазин в даркнете. Она получала задания через мессенджер, после чего забирала партии веществ в разных регионах Западной и Восточной Сибири и распространяла. В момент задержания омичка направлялась из Новосибирской области в Омскую. Чтобы оставаться незамеченной, женщина ездила на арендованном автомобиле и никогда не снимала жилье, а после выполнения очередного задания удаляла переписку.