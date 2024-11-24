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2024
Массовая авария. В ДТП на омском Левобережье пострадал полуторогодовалый ребенок
24 ноября, 04:34
Очередной вандал. Омич разгромил теплую остановку в городке Нефтяников
28 августа, 09:11
Генерал-полковник Ушаков рассказал о текущей ситуации в Курской области
8 августа, 11:46
Захотела «легких денег». Омичка лишилась 1,2 млн рублей на сделках на валютном рынке
Женщине понадобились дополнительные средства, когда она решила вывести полученный «доход» от игры на бирже. Для этого ей пришлось оформить кредиты.
15 июля, 04:35
Потребовалась медпомощь. В Омской области подросток на мопеде протаранил автомобиль
14 апреля, 06:27
Экс-глава омского МВД Крючков стал министром внутренних дел по Кабардино-Балкарии
О назначении Вячеслава Крючкова на должность сообщил министр внутренних дел, новые руководители территориальных органов МВД появились еще в двух субъектах РФ.
6 апреля, 07:31
Скончался на месте. Мужчину затянуло под поезд в Омской области
3 марта, 05:23
Уцелевший в огне, новый бассейн и наглый грабеж. Омск в воскресенье
25 февраля, 14:51
Объявлен в розыск гражданин республики Казахстан, пропавший на пути в Омск
С заявлением в полицию обратились родители пропавшего — он никак не связывался с родителями уже 4 дня.
25 февраля, 12:21
«Липовые» дрова. Сельчанка из Омской области осталась без топлива из-за мошенников
18 февраля, 06:21
2023
Квартира в залоге. Пожилой омич потерял деньги и жилье из-за мошенников
Пострадавший 65-летний электромонтер несколько дней общался с якобы «начальником» и «куратором службы безопасности» — они и убедили омича взять кредит под залог квартиры.
24 декабря 2023, 06:59
25 переводов и 3,5 миллиона рублей. Омичка инвестировала в мошенников крупную сумму
52-летняя жительница Кировского округа решила попробовать себя в инвестировании после разговора со лжеспециалистами.
14 августа 2023, 10:41
2022
С начала года жители одного из регионов Сибири оформили почти 35 тыс загранпаспортов
Жители Кузбасса стали чаще подавать заявление на выдачу загранпаспортов, при этом некоторые сибиряки не забирают готовые документы.
3 ноября 2022, 08:41
Полковника Сергея Марущака назначили на должность замначальника УМВД Омской области
Начальник УМВД Омской области представил на совещании своего нового заместителя по личному составу.
1 ноября 2022, 11:44
В розыск объявили блогера, который хотел «сожрать» бюджет Омска
И бюджет Омска не «сожрал», и в Украине персона нон-грата, и в России в розыске. Максима Каца* разыскивают по «уголовке».
29 октября 2022, 09:56
В омской полиции опровергли информацию из социальных сетей
27 октября 2022, 10:36
Омичка хотела напугать сожителя уголовкой, но сама стала подозреваемой
В Нижнеомском районе после пьяного семейного скандала женщина пожаловалась участковому, что муж угрожал убить ее топором.
10 октября 2022, 07:39
2021
Количество изъятых нелегальных сигарет в Омской области снизилось в 10 раз
13 октября 2021, 04:15

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