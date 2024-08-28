Очередной вандал. Омич разгромил теплую остановку в городке Нефтяников

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Как сообщили Городу55 представители компании «Капитал-Строй», ответственной за эксплуатацию теплых остановочных комплексов на улицах Омска, в ночь на 28 августа один из павильонов серьезно пострадал от рук вандала — инцидент произошел на остановке возле КДЦ «Кристалл» и попал на камеры видеонаблюдения.
Как отметили в компании, особенно сильно «досталось» стеклопакету и механизму доводки двери павильона — их пришлось менять. Кроме того, по словам представителя компании-эксплуатанта, заявление по факту повреждения имущества уже направлено в МВД.
Отметим, что остановочные павильоны, к сожалению, уже неоднократно становились объектом интереса для вандалов — в этом году были зафиксированы случаи расстрела стекол павильонов и применения грубой силы.