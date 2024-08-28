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Published Сегодня, 09:11

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Updated Сегодня, 09:14

иллюстрация

Очередной вандал. Омич разгромил теплую остановку в городке Нефтяников

28 августа 2024, 09:11
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Теплая остановка в омских Нефтяниках серьезно пострадала от рук вандала

Последствия внезапной агрессии по отношению к остановочному павильону уже устранили, однако злоумышленника теперь будет разыскивать полиция.

Как сообщили Городу55 представители компании «Капитал-Строй», ответственной за эксплуатацию теплых остановочных комплексов на улицах Омска, в ночь на 28 августа один из павильонов серьезно пострадал от рук вандала — инцидент произошел на остановке возле КДЦ «Кристалл» и попал на камеры видеонаблюдения.

Запись с камер видеонаблюдения
Видео: «Капитал-Строй»

Как отметили в компании, особенно сильно «досталось» стеклопакету и механизму доводки двери павильона — их пришлось менять. Кроме того, по словам представителя компании-эксплуатанта, заявление по факту повреждения имущества уже направлено в МВД.

Отметим, что остановочные павильоны, к сожалению, уже неоднократно становились объектом интереса для вандалов — в этом году были зафиксированы случаи расстрела стекол павильонов и применения грубой силы.

Полицейские разыскивают омичей, которые разбили стекла двух теплых остановок
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#Илья Скобин#Происшествия#Видео#Полиция#Омск#Мвд#Вандализм#Видеонаблюдение#Эксплуатация#Капитал-Строй
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