Очередной вандал. Омич разгромил теплую остановку в городке Нефтяников

Как сообщили Городу55 представители компании «Капитал-Строй», ответственной за эксплуатацию теплых остановочных комплексов на улицах Омска, в ночь на 28 августа один из павильонов серьезно пострадал от рук вандала — инцидент произошел на остановке возле КДЦ «Кристалл» и попал на камеры видеонаблюдения.