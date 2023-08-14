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25 переводов и 3,5 миллиона рублей. Омичка инвестировала в мошенников крупную сумму

14 августа 2023, 10:41
Фото: 1MI
Иллюстрация

Врач-стоматолог из Омска потеряла 3,5 миллиона после общения с мошенниками

52-летняя жительница Кировского округа решила попробовать себя в инвестировании после разговора со лжеспециалистами.

Следователь отдела полиции установил, что в конце апреля потерпевшая познакомилась с мошенником в социальной сети. После непродолжительного общения он рассказал женщине о том, что тоже работает врачом-стоматологом и получает дополнительный доход от вложений в криптовалюту.

После разговора со «специалистами», которые рассказали о путях дохода на бирже, омичка зарегистрировалась на специальной платформе и открыла счет. Первая ставка составила 40 000 рублей и даже принесла прибыль — 8 000 рублей, однако на этом потерпевшая не остановилась. Лжесторудник посоветовал ей вкладывать более крупные суммы, чтобы получать больший доход.

Так за три месяца врач-стоматолог сделала 25 переводов на общую сумму 3 460 000 рублей, из них 1,6 млн — кредитные средства, остальные — личные сбережения, сообщает пресс-служба Управление МВД России по Омской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Следователи#Следователь#Мвд#Уголовное дело#Мошенничество#Мошенник#Похищение#Полиция#Мошенники
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