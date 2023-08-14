25 переводов и 3,5 миллиона рублей. Омичка инвестировала в мошенников крупную сумму

После разговора со «специалистами», которые рассказали о путях дохода на бирже, омичка зарегистрировалась на специальной платформе и открыла счет. Первая ставка составила 40 000 рублей и даже принесла прибыль — 8 000 рублей, однако на этом потерпевшая не остановилась. Лжесторудник посоветовал ей вкладывать более крупные суммы, чтобы получать больший доход.