25 переводов и 3,5 миллиона рублей. Омичка инвестировала в мошенников крупную сумму

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Следователь отдела полиции установил, что в конце апреля потерпевшая познакомилась с мошенником в социальной сети. После непродолжительного общения он рассказал женщине о том, что тоже работает врачом-стоматологом и получает дополнительный доход от вложений в криптовалюту.
После разговора со «специалистами», которые рассказали о путях дохода на бирже, омичка зарегистрировалась на специальной платформе и открыла счет. Первая ставка составила 40 000 рублей и даже принесла прибыль — 8 000 рублей, однако на этом потерпевшая не остановилась. Лжесторудник посоветовал ей вкладывать более крупные суммы, чтобы получать больший доход.
Так за три месяца врач-стоматолог сделала 25 переводов на общую сумму 3 460 000 рублей, из них 1,6 млн — кредитные средства, остальные — личные сбережения, сообщает пресс-служба Управление МВД России по Омской области.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.