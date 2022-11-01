Полковника Сергея Марущака назначили на должность замначальника УМВД Омской области

Как сообщила пресс-служба УМВД Омской области, на должность заместителя начальника назначен полковник полиции Сергей Марущак приказом Министра внутренних дел России. Генерал-майор полиции Вячеслав Крючков представил своего нового заместителя личному составу на сегодняшнем совещании.
Известно, что Сергей Марущак родился в Кустанайской области Республики Казахстан. В 1989 году окончил Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище, в 2008 году — Академию управления МВД России. Работает в органах внутренних дел с 1997 года, прошел путь от участкового инспектора милиции до начальника Управления организацией деятельности УУП и ПДН УМВД по Омской области.
С декабря 2015 года Сергей Николаевич занимал должность заместителя начальника полиции УМВД Омской области, теперь шагнул на новую ступень и стал замом начальника всего УМВД по Омской области. На новом посту он будет курировать работу с личным составом гарнизона омской полиции, уточнили в ведомстве.