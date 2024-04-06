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Posted 6 апреля, 07:31

Published 6 апреля, 07:31

Modified 6 апреля, 07:31

Updated 6 апреля, 07:31

Бывший глава омского МВД Крючков стал министром внутренних дел по КБР

Экс-глава омского МВД Крючков стал министром внутренних дел по Кабардино-Балкарии

6 апреля 2024, 07:31
Фото: Пресс-центр МВД России

Бывший глава омского МВД Крючков стал министром внутренних дел по КБР

О назначении Вячеслава Крючкова на должность сообщил министр внутренних дел, новые руководители территориальных органов МВД появились еще в двух субъектах РФ.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил личному составу МВД новых руководителей территориальных органов. Начальники сменились в трех субъектах страны: Ханты-Мансийском автономном округе, Кабардино-Балкарской Республике и Томской области.

Руководителем кабардино-балкарского УМВД стал генерал-майор полиции Вячеслав Крючков. Ранее он занимал эту должность в Омской области, где проработал почти 4 года, начиная с марта 2020.

Напомним, что об отставке генерал-майора стало известно в середине февраля текущего года. Вячеслав Крючков оставил пост главы омского УМВД и вернулся в родной регион — Кабардино-Балкарию.

Инсайд. Глава УМВД по Омской области Вячеслав Крючков оставляет свой пост
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