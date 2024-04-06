Экс-глава омского МВД Крючков стал министром внутренних дел по Кабардино-Балкарии

Posted 6 апреля, 07:31
Published 6 апреля, 07:31
Modified 6 апреля, 07:31
Updated 6 апреля, 07:31
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил личному составу МВД новых руководителей территориальных органов. Начальники сменились в трех субъектах страны: Ханты-Мансийском автономном округе, Кабардино-Балкарской Республике и Томской области.
Руководителем кабардино-балкарского УМВД стал генерал-майор полиции Вячеслав Крючков. Ранее он занимал эту должность в Омской области, где проработал почти 4 года, начиная с марта 2020.
Напомним, что об отставке генерал-майора стало известно в середине февраля текущего года. Вячеслав Крючков оставил пост главы омского УМВД и вернулся в родной регион — Кабардино-Балкарию.