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Posted 31 января, 08:35

Published 31 января, 08:35

Modified 31 января, 09:17

Updated 31 января, 09:17

Мужчина в поезде Томск — Адлер набросился на попутчиков с 2 ножами

Не доехал до Омска: мужчина в поезде набросился на попутчиков с 2 ножами

31 января 2025, 08:35
Фото: 1MI.

Мужчина в поезде Томск — Адлер набросился на попутчиков с 2 ножами

Пострадали 2 человека, нападавший задержан.

Сегодня, 31 января, один из пассажиров поезда «Томск — Адлер» напал на своих попутчиков с холодным оружием. В пресс-службе МВД России рассказали, что при этом пострадали 2 человека.

«Один из пассажиров стал проявлять агрессию к окружающим, ударил мужчину и женщину, — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. — Когда состав прибыл на станцию Барабинск в Новосибирской области, к нему незамедлительно были направлены сотрудники полиции».

На опубликованном полицией видео мужчина машет 2 большими ножами, позже из поезда выносят пострадавших. Нападавший задержан, он уже стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на убийство».

Напомним: совсем недавно в Омске суд отправил в колонию дворника, зарезавшего случайного прохожего.

Дворника, который зарезал случайного прохожего, отправили в колонию строгого режима
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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Мвд#Поезд#Новости
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