Не доехал до Омска: мужчина в поезде набросился на попутчиков с 2 ножами

Posted 31 января, 08:35
Published 31 января, 08:35
Modified 31 января, 09:17
Updated 31 января, 09:17
Сегодня, 31 января, один из пассажиров поезда «Томск — Адлер» напал на своих попутчиков с холодным оружием. В пресс-службе МВД России рассказали, что при этом пострадали 2 человека.
«Один из пассажиров стал проявлять агрессию к окружающим, ударил мужчину и женщину, — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. — Когда состав прибыл на станцию Барабинск в Новосибирской области, к нему незамедлительно были направлены сотрудники полиции».
На опубликованном полицией видео мужчина машет 2 большими ножами, позже из поезда выносят пострадавших. Нападавший задержан, он уже стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на убийство».
Напомним: совсем недавно в Омске суд отправил в колонию дворника, зарезавшего случайного прохожего.