Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Вместе с бывшим начальником Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России «Новые Известия» попытались разобраться, почему Курская область стала целью для атаки со стороны Вооруженных сил Украины.
По мнению генерала, если рассматривать вопрос о том, смогут ли украинцы взять Курск, то ответ, безусловно, будет отрицательным. Однако прежде всего следует обратить внимание на систему безопасности России.
«Встает вопрос, например, для чего создавалась Росгвардия, для чего создавались спецподразделения ФСБ, МВД и другие? Почему армейские подразделения округов Нацгвардии не реагируют, даже МЧС не реагирует, а это тоже военизированное подразделение, по сути дела. Нет у нас вообще территориальной обороны — это развращение пространством. У нас огромные пространства, никто начальников не тронет. В этом у них есть уверенность, как я думаю», — объяснил Ивашов.
Конечно, опасность существует. Однако Ивашов не думает, что украинцы смогут захватить большую территорию или даже целые регионы. Этот акт нападения, на его взгляд, направлен не на это. Его цель, по мнению генерала, — продемонстрировать неспособность России защищаться.
«Сил у украинцев захватить даже четверть области, безусловно, не хватит. У них острый недостаток личного состава в воюющих частях на передовой, не хватает ресурсов. Это воздействие морально-политическое прежде всего. Показать всему миру слабость русской армии, в том числе и тем странам, которых наше руководство считает друзьями, чуть ли не союзниками», — заявил генерал.
Генерал считает, что для подготовки эвакуации необходима серьезная работа в области гражданской обороны или, как говорят сегодня, МЧС. Это должна быть полностью развернутая и хорошо организованная структура, где четко определены обязанности, поставлены задачи и проведены тренировки. Возникает вопрос: кто в Курской области сегодня отвечает за эвакуацию? Кто этот человек?
Справка: Леонид Ивашов — российский военный и общественный деятель. Специалист в области геополитики, конфликтологии, международных отношений и военной истории. В 1998 году защитил докторскую диссертацию. С 1996 по 2001 год занимал должность начальника Главного управления международного военного сотрудничества МО России. Член Союза писателей России.