Генерал-полковник Ушаков рассказал о текущей ситуации в Курской области

Генерал считает, что для подготовки эвакуации необходима серьезная работа в области гражданской обороны или, как говорят сегодня, МЧС. Это должна быть полностью развернутая и хорошо организованная структура, где четко определены обязанности, поставлены задачи и проведены тренировки. Возникает вопрос: кто в Курской области сегодня отвечает за эвакуацию? Кто этот человек?