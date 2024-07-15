Захотела «легких денег». Омичка лишилась 1,2 млн рублей на сделках на валютном рынке

Только после того, как женщина обратилась в отделение своего банка, она осознала, что столкнулась с мошенниками, и тут же сообщила об этом в полицию. Следователь ОМВД России по Омскому району возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».