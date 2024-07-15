Захотела «легких денег». Омичка лишилась 1,2 млн рублей на сделках на валютном рынке

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
В пресс-службе омской полиции сообщили, что 57-летняя жительница пригорода попалась на удочку мошенников и перевела им 1,2 млн рублей.
Выяснилось, что в интернете женщина увидела объявление о возможности дополнительного заработка. Она позвонила по указанному номеру, и ей ответил «аналитик», который рассказал о возможности получать доход за счет сделок на валютном рынке.
В течение недели сельчанка по указаниям звонившего делала ставки и якобы получала прибыль. Когда она решила вывести полученные от игры на бирже деньги, ей не хватило собственных средств. Поэтому она взяла кредиты: 840 тысяч и 250 тысяч рублей.
Только после того, как женщина обратилась в отделение своего банка, она осознала, что столкнулась с мошенниками, и тут же сообщила об этом в полицию. Следователь ОМВД России по Омскому району возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Ранее Город55 рассказывал о пенсионерке, которая перевела на счет мошенников 9 млн рублей: