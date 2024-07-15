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Published Сегодня, 04:35

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Updated Сегодня, 04:37

иллюстрация

Захотела «легких денег». Омичка лишилась 1,2 млн рублей на сделках на валютном рынке

15 июля 2024, 04:35
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичка лишилась 1,2 млн рублей на сделках на валютном рынке

Женщине понадобились дополнительные средства, когда она решила вывести полученный «доход» от игры на бирже. Для этого ей пришлось оформить кредиты.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что 57-летняя жительница пригорода попалась на удочку мошенников и перевела им 1,2 млн рублей.

Выяснилось, что в интернете женщина увидела объявление о возможности дополнительного заработка. Она позвонила по указанному номеру, и ей ответил «аналитик», который рассказал о возможности получать доход за счет сделок на валютном рынке.

В течение недели сельчанка по указаниям звонившего делала ставки и якобы получала прибыль. Когда она решила вывести полученные от игры на бирже деньги, ей не хватило собственных средств. Поэтому она взяла кредиты: 840 тысяч и 250 тысяч рублей.

Только после того, как женщина обратилась в отделение своего банка, она осознала, что столкнулась с мошенниками, и тут же сообщила об этом в полицию. Следователь ОМВД России по Омскому району возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ранее Город55 рассказывал о пенсионерке, которая перевела на счет мошенников 9 млн рублей:

Опять «безопасный счет». Пенсионерка из Омска перевела мошенникам почти 9 млн рублей
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