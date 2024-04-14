Потребовалась медпомощь. В Омской области подросток на мопеде протаранил автомобиль

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
По информации пресс-службы Госавтоинспекции, сообщение о ДТП поступило в отдел МВД по Омскому району около полуночи, в 23:35. Сотрудники ведомства, прибывшие на место происшествия, выяснили, что 16-летний водитель и 17-летний пассажир мопеда Vento Riva столкнулись с автомобилем, припаркованным на улице Средней.
Из-за последствий столкновения молодым людям понадобилась помощь врачей. Сотрудниками МВД начата проверка для установления причин и деталей происшествия.
Ранее Город55 сообщал о 6-летней девочке, попавшей под колеса во дворе дома в Омске: ребенок вышел на проезжую часть из-за припаркованной машины.