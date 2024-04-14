Потребовалась медпомощь. В Омской области подросток на мопеде протаранил автомобиль

По информации пресс-службы Госавтоинспекции, сообщение о ДТП поступило в отдел МВД по Омскому району около полуночи, в 23:35. Сотрудники ведомства, прибывшие на место происшествия, выяснили, что 16-летний водитель и 17-летний пассажир мопеда Vento Riva столкнулись с автомобилем, припаркованным на улице Средней.