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Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

иллюстрация

Потребовалась медпомощь. В Омской области подросток на мопеде протаранил автомобиль

14 апреля 2024, 06:27
Фото: 1MI
иллюстрация

В поселке Омской области подростки на мопеде врезались в автомобиль

ДТП с участием несовершеннолетних произошло в поселке Надеждино.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции, сообщение о ДТП поступило в отдел МВД по Омскому району около полуночи, в 23:35. Сотрудники ведомства, прибывшие на место происшествия, выяснили, что 16-летний водитель и 17-летний пассажир мопеда Vento Riva столкнулись с автомобилем, припаркованным на улице Средней.

Из-за последствий столкновения молодым людям понадобилась помощь врачей. Сотрудниками МВД начата проверка для установления причин и деталей происшествия.

Ранее Город55 сообщал о 6-летней девочке, попавшей под колеса во дворе дома в Омске: ребенок вышел на проезжую часть из-за припаркованной машины.

Понадобился врач. 6-летняя девочка попала под колеса машины в одном из дворов Омска
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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омская область#Автомобиль#Мвд#Проверка#Новости#Госавтоинспекция#Мопед#Медицинская помощь#Несовершеннолетние
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